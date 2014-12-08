В Тюмени пройдет вторая «Ярмарка Доброты»

У каждого гостя будет возможность познакомиться с письмами Деду Морозу и исполнить заветное детское желание, принять участие в детских и взрослых мастер-классах для детей и взрослых кулинарном шоу и увидеть ещё много всего интересного!
В программе ярмарки:
— огромное разнообразие подарков
— новогодняя развлекательная программа
— благотворительная елка
— акция «Добрые открытки»
— лотерея от Дедушки Мороза
— детский показ новогодних костюмов
— грандиозное чаепитие и сладкий стол
— мастер-классы:
Все средства, вырученные от продажи подарков, поступят в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда на реализацию социально-благотворительных программ.
Приходите на «Ярмарку Доброты» и подарите добро тем, кто в нем особенно нуждается!
14 декабря с 13:00 до 18:00 Бизнес отель «Евразия», Советская, 20
тел.:+7 (3452) 55-00-26, +79058246288