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В Тюмени пройдет вторая «Ярмарка Доброты»

8 декабря 2014, 16:36
«Ярмарка Доброты» — это чудесный праздник, куда можно прийти всей семьёй, выбрать оригинальные подарки для своих родных и близких на любой вкус и возраст. Она состоится в тюменском бизнес-отеле «Евразия» 14 декабря 2014 года.

У каждого гостя будет возможность познакомиться с письмами Деду Морозу и исполнить заветное детское желание, принять участие в детских и взрослых мастер-классах для детей и взрослых кулинарном шоу и увидеть ещё много всего интересного!

В программе ярмарки:

— огромное разнообразие подарков

— новогодняя развлекательная программа

— благотворительная елка

— акция «Добрые открытки»

— лотерея от Дедушки Мороза

— детский показ новогодних костюмов

— грандиозное чаепитие и сладкий стол

— мастер-классы:

  • елочная игрушка
  • новогодний подарочный пакет
  • новогодний подсвечник
  • фигурки из мастики
  • рождественский ангел
  • кулинарное шоу «Волшебные вареники»
  • новогодний макияж
  • плетение праздничных косичек
  • сказочный make-up для детей
  • декупаж новогоднего украшения «Подвеска»

Все средства, вырученные от продажи подарков, поступят в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда на реализацию социально-благотворительных программ.

Приходите на «Ярмарку Доброты» и подарите добро тем, кто в нем особенно нуждается!

14 декабря с 13:00 до 18:00 Бизнес отель «Евразия», Советская, 20

тел.:+7 (3452) 55-00-26, +79058246288

#Новости#Отель Евразия#Ярмарка#Женя#Общество
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