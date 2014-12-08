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В центре внимания — рога

8 декабря 2014, 09:51
Необычный оркестр — роговой — выступит на сцене Тюменской филармонии 8 декабря, начало в 19 часов. В арсенале оркестра 74 уникальных по звучанию инструмента с диапазоном в 4 октавы, которые были изготовлены талантливым петербургским мастером Владимиром Головешко.
Сюжет
Тюмень

Российский роговой оркестр — уникальный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, возродивший утраченную традицию исполнения исконно русского жанра музыки, которой зародился в императорской России в середине 18 века. Аналогов исполнения роговой музыки в мире не существует.

Роговой оркестр, прежде всего, уникален своей внутренней организацией, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Один музыкант может извлечь из рога всего одну ноту, и только при совместном музицировании отдельные ноты соединяются и превращаются в цельное художественное произведение. Звучание роговой музыки сравнивают со звучанием органа. Разучивание одного произведения оркестром, ввиду технической сложности исполнения, занимает от 3-х месяцев до года.

Основатель и художественный руководитель коллектива — дирижер Сергей Поляничко. В составе Российского рогового оркестра — 20 музыкантов. Все они — выпускники Санкт-Петербургской консерватории, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты симфонических оркестров и музыкальных театров Санкт-Петербурга.

В арсенале оркестра 74 уникальных по звучанию инструмента с диапазоном в 4 октавы, которые были изготовлены талантливым петербургским мастером Владимиром Головешко. Секрет сплава и метод обжига инструментов — тайна мастера, которая скрыта «за семью печатями». Голос каждого рога зависит от толщины металла и формы. Усовершенствованные мундштуки позволяют добиваться чистейшего звучания и дают возможность варьировать высоту строя «Ля» в диапазоне от 430 до 442 герц.

Все музыкальные номера объединены рассказами ведущего.

Стоимость билетов 600–1600 руб.

Служба информации и бронирования 68-77-77

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