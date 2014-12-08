В центре внимания — рога

Роговой оркестр, прежде всего, уникален своей внутренней организацией, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Один музыкант может извлечь из рога всего одну ноту, и только при совместном музицировании отдельные ноты соединяются и превращаются в цельное художественное произведение. Звучание роговой музыки сравнивают со звучанием органа. Разучивание одного произведения оркестром, ввиду технической сложности исполнения, занимает от 3-х месяцев до года.