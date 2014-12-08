У приземлившегося в «Рощино» самолета отказали тормоза

6 декабря около 22.00 в аэропорту «Рощино» совершил посадку самолет CRJ-200 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту «Новосибирск — Тюмень». При рулении на стоянку воздушных судов самолет зацепил крыльями столбики ограждения, находящегося между стоянкой и ГСМ ОАО «Лукойл». По данному факту Тюменским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации была начата доследственная проверка.