У приземлившегося в «Рощино» самолета отказали тормоза

Авиаинцидент произошел на днях в тюменском аэропорту «Рощино». У самолета компании «Ямал» после посадки отказали тормоза, и он откатился в сторону, задев крыльями столбы ограждения.
6 декабря около 22.00 в аэропорту «Рощино» совершил посадку самолет CRJ-200 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту «Новосибирск — Тюмень». При рулении на стоянку воздушных судов самолет зацепил крыльями столбики ограждения, находящегося между стоянкой и ГСМ ОАО «Лукойл». По данному факту Тюменским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации была начата доследственная проверка.
«По предварительным данным, через две минуты после остановки воздушного суда отказали тормоза, в результате чего самолет откатился в сторону стоянки, задев крыльями стоявшие вблизи стоянки контейнеры и столбы ограждения», — сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
Там отметили, что на борту самолета находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто из них не пострадал.
В настоящее время Уральским следственным управлением на транспорте проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.