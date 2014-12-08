Россиянам запретят ездить на старых машинах

Об этом глава Минтранса заявил, выступая на Международном конгрессе Road traffic Russia. Однако подробности глава ведомства не уточнил. Отметим, что параллельно премьер Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу проработать введение экологического налога для автомобилистов.
«Была поддержана идея о совершенствовании транспортного налога в части перевода не только в лошадиную силу, как сегодня взимается налог с транспортных средств, но, в первую очередь, в привязке к экологическому классу. По сути, это экологический налог», — на этой неделе заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ещё одна инициатива, касающаяся пожилой техники, оговаривает сроки службы для грузовиков и автобусов: Минпромторг России предложил ограничить срок эксплуатации грузовых автомобилей и автобусов. Соответствующий проект федерального закона размещён на едином портале раскрытия правовой информации.