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Россиянам запретят ездить на старых машинах

8 декабря 2014, 13:01
Минтранс предлагает ввести новые дорожные знаки, которые будут отсекать старые автомобили, не соответствующие современным эконормам, на подъезде к населённым пунктам. При этом планку экологического порога для проезда будут регулярно повышать, чтобы стимулировать переход россиян на новые машины, отметил глава Минтранса Максим Соколов.

Об этом глава Минтранса заявил, выступая на Международном конгрессе Road traffic Russia. Однако подробности глава ведомства не уточнил. Отметим, что параллельно премьер Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу проработать введение экологического налога для автомобилистов.

«Была поддержана идея о совершенствовании транспортного налога в части перевода не только в лошадиную силу, как сегодня взимается налог с транспортных средств, но, в первую очередь, в привязке к экологическому классу. По сути, это экологический налог», — на этой неделе заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ещё одна инициатива, касающаяся пожилой техники, оговаривает сроки службы для грузовиков и автобусов: Минпромторг России предложил ограничить срок эксплуатации грузовых автомобилей и автобусов. Соответствующий проект федерального закона размещён на едином портале раскрытия правовой информации.

#Новости#Автомобили#Минтранс#Экология#Транспорт#Маша#Общество
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