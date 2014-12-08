Парень оставил без денег двух приятелей-сирот

В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя Дмитрия Клюкина. Он признан виновным по ч. 2 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Оставшийся без попечения родителей Клюкин был знаком со многими ребятами-сиротами. Он решил использовать это для своей выгоды.
12 февраля 2014 года Клюкин приехал в Заводоуковск к 17-летнему сироте, обучавшемуся в одном из местных учебных заведений, и под надуманным предлогом предложил поехать в Тюмень. Несовершеннолетний, не подозревая обмана, согласился. 14 февраля злоумышленник сообщил сироте, что может увеличить сумму, которая находится на его банковской карте.
«Доверяя Клюкину, несовершеннолетний передал ему карту, на которой находилось 150 тысяч рублей. С помощью карты мошенник стал обналичивать денежные средства, а также оплачивать свои покупки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Кроме того, установлено, что в апреле 2014 года в Тобольске Клюкин попросил у знакомого 19-летнего студента-сироты сотовый телефон, чтобы позвонить, и украл сим-карту. После этого он с помощью услуги «мобильный банк» перевел с банковской карты сироты на украденную сим-карту деньги в сумме 19,5 тысяч рублей, а затем перечислил деньги на баланс своего телефона.
Суд назначил Клюкину 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.