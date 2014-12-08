Парень оставил без денег двух приятелей-сирот

Кроме того, установлено, что в апреле 2014 года в Тобольске Клюкин попросил у знакомого 19-летнего студента-сироты сотовый телефон, чтобы позвонить, и украл сим-карту. После этого он с помощью услуги «мобильный банк» перевел с банковской карты сироты на украденную сим-карту деньги в сумме 19,5 тысяч рублей, а затем перечислил деньги на баланс своего телефона.