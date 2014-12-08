Неплательщика штрафов заставили работать в похоронной фирме

31-летний мужчина, являясь злостным нарушителем правил дорожного движения, по решению суда был приговорен к административному наказанию в виде обязательных работ. Несмотря на желание гражданина облегчить свою участь и ничего не делать, решение суда ему пришлось выполнить, работая разнорабочим в МУП «Ритуальные услуги».
Узнав о месте отбывания исправительных работ, мужчина предпринял попытку выбрать другую работу, но обойдя возможные варианты, вернулся в отдел судебных приставов с направлением о принятии на работу в то самое предприятие оказывающее ритуальные услуги.
Как сообщили в пресс-службе УФССП Тюменской области, тоболяк исправно выходил на работу и добросовестно выполнял свои обязанности.