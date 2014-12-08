Неплательщика штрафов заставили работать в похоронной фирме

31-летний мужчина, являясь злостным нарушителем правил дорожного движения, по решению суда был приговорен к административному наказанию в виде обязательных работ. Несмотря на желание гражданина облегчить свою участь и ничего не делать, решение суда ему пришлось выполнить, работая разнорабочим в МУП «Ритуальные услуги».