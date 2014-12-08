nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Неплательщика штрафов заставили работать в похоронной фирме

8 декабря 2014, 10:33
Жителю Тобольска пришлось отработать 80 часов обязательных работ разнорабочим на предприятии, оказывающем ритуальные услуги. После получения приговора должник сказал судебному приставу, что лучше бы он провел это время в заключении.

31-летний мужчина, являясь злостным нарушителем правил дорожного движения, по решению суда был приговорен к административному наказанию в виде обязательных работ. Несмотря на желание гражданина облегчить свою участь и ничего не делать, решение суда ему пришлось выполнить, работая разнорабочим в МУП «Ритуальные услуги».

Узнав о месте отбывания исправительных работ, мужчина предпринял попытку выбрать другую работу, но обойдя возможные варианты, вернулся в отдел судебных приставов с направлением о принятии на работу в то самое предприятие оказывающее ритуальные услуги.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Тюменской области, тоболяк исправно выходил на работу и добросовестно выполнял свои обязанности.

#Новости#Штрафы#Судебные приставы#УФССП России по Тюменской области#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25