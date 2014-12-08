Мужчину, грозившего взрывом салону связи, могут посадить на три года

Ковинько был недоволен тем, что оператор сотовой связи «Мегафон» необоснованно, по его мнению, списывает с баланса деньги. 9 ноября 2014 года мужчина четыре раза позвонил в расположенный рядом с его домом офис ОАО «Мегафон Ритейл» и сообщил, что взорвет его.
Сотрудник салона связи сообщил о поступивших угрозах в полицию. На место прибыли следственно-оперативная группа, два экипажа ДПС. Работников салона эвакуировали, а движение по улице Мельникайте от улицы 50 лет Октября до улицы Харьковской было перекрыто почти на час. Кинолог с собакой взрывное устройство в салоне не обнаружил.
Вычислить лже-террориста не составило труда, поскольку он звонил со своего домашнего телефона.
«В результате действий Ковинько была нарушена нормальная деятельность правоохранительных органов, салона сотовой связи, а из-за перекрытия улицы затруднено движение городского транспорта и автомобилистов», — отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
Телефонному террористу грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.