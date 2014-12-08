Мужчину, грозившего взрывом салону связи, могут посадить на три года

Ковинько был недоволен тем, что оператор сотовой связи «Мегафон» необоснованно, по его мнению, списывает с баланса деньги. 9 ноября 2014 года мужчина четыре раза позвонил в расположенный рядом с его домом офис ОАО «Мегафон Ритейл» и сообщил, что взорвет его.