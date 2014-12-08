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Доступ к госсайтам с мобильных устройств станет бесплатным

8 декабря 2014, 17:27
Сотовые операторы предоставят бесплатный доступ к госсайтам. Об этом говорится в постановлении кабинета министров «О требованиях к универсальным услугам связи», которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Тюмень

В перечень бесплатных сайтов включаются единый портал государственных и муниципальных услуг, сайты СМИ, официально публикующие федеральные законы, акты палат Федерального Собрания и другие нормативные правовые акты.

Также устанавливаются новые требования к качеству услуг связи. Абонентам, пользующимся средствами коллективного доступа без своего оборудования, должны быть обеспечены услуги по передаче данных со скоростью не менее 256 килобит в секунду, а с 1 июля 2016 — не менее двух мегабит в секунду, говорится в постановлении. Абонентам, пользующимся точками доступа, — не менее 10 мегабит в секунду.

Кроме того, правительство постановило сотовым операторам предоставлять информацию в легкочитаемой форме, доступной для инвалидов, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Фото: ru.foso.me

#Новости#Госуслуги#Операторы связи#Тюмень#Мобильные устройства#Саша#Общество
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