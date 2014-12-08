Доступ к госсайтам с мобильных устройств станет бесплатным

Также устанавливаются новые требования к качеству услуг связи. Абонентам, пользующимся средствами коллективного доступа без своего оборудования, должны быть обеспечены услуги по передаче данных со скоростью не менее 256 килобит в секунду, а с 1 июля 2016 — не менее двух мегабит в секунду, говорится в постановлении. Абонентам, пользующимся точками доступа, — не менее 10 мегабит в секунду.