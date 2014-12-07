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Тюменка Ольга Яблонских — чемпионка России по альпинизму среди ветеранов

7 декабря 2014, 14:11
Тюменка Ольга Яблонских стала чемпионкой России по альпинизму среди ветеранов. Золотую медаль нашей землячке обеспечило восхождение на гору-семитысячник: пик Ленина, высота которого 7134 метров, она покорила в июле текущего года.
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Тюмень

Тюменка Ольга Яблонских стала чемпионкой России по альпинизму среди ветеранов. Золотую медаль нашей землячке обеспечило восхождение на гору-семитысячник: пик Ленина, высота которого 7134 метров, она покорила в июле текущего года.

Места на пьедестале почета чемпионата России по альпинизму среди ветеранов распределяются на основании сведений о восхождениях каждого из претендентов. Самая возрастная спортсменка федерации альпинизма Тюменской области и по совместительству секретарь ТРФА Ольга Яблонских покорила в этом году пик Ленина в составе сборной команды региона, что и позволило ей по набранным баллам занять перовое место.

«Ольга Аркадьевна — очень интересный человек и душа всех альпинистских движений в области. Порой от ее настроения зависит настроение всей команды. За время становления альпинизма в регионе Ольга Яблонских сыграла ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. На данный момент Ольге Аркадьевне 58 лет, но она до сир пор показывает результаты, во многом превосходящие достижения молодежи. Это вызывает улыбку, но факт», — отметил президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

#Новости#Чемпионат России#Альпинизм#Тюмень#Таня#Спорт
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