Тюменка Ольга Яблонских — чемпионка России по альпинизму среди ветеранов

«Ольга Аркадьевна — очень интересный человек и душа всех альпинистских движений в области. Порой от ее настроения зависит настроение всей команды. За время становления альпинизма в регионе Ольга Яблонских сыграла ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. На данный момент Ольге Аркадьевне 58 лет, но она до сир пор показывает результаты, во многом превосходящие достижения молодежи. Это вызывает улыбку, но факт», — отметил президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.