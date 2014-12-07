Полицейские скрывали доходы, а компании не сообщали, что наняли экс-чиновника

«Проверкой вскрыты факты представления госслужащими недостоверных сведений о полученных доходах. Так, были выявлены факты не указания доходов от продажи транспортных средств, от реализации недвижимого имущества, часть сотрудников не представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей. В ходе проверки были установлены и другие нарушения закона», — сообщили в прокуратуре Ленинского округа Тюмени.