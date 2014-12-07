Полицейские скрывали доходы, а компании не сообщали, что наняли экс-чиновника

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени подвела итоги работы в сфере борьбы с коррупцией.
Всего в 2014 году прокурорами Ленинского округа было выявлено 74 нарушения антикоррупционного законодательства, внесено 16 представлений об их устранении. В результате к дисциплинарной ответственности привлекли 30 должностных лиц. Было объявлено семь предостережений, в суд направлено восемь исковых заявлений, по материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела.
Если говорить о конкретике, то, к примеру, юридические лица не соблюдают требование закона о том, что бывшему работодателю государственного служащего в течение двух лет необходимо сообщать о его трудоустройстве на новое место работы.
Нарушения законодательства о противодействии коррупции были выявлены, в частности, во время проверок в ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций», ООО «Мыс-Сервис», ООО «УК «Евразия», ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Сигнал-Т», ООО «Чистый город», ООО «АТ-строй». Виновные лица были привлечены к административной ответственности на общую сумму более 200 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратурой округа была проведена проверка исполнения законодательства о государственной службе в УМВД России по г. Тюмени.
«Проверкой вскрыты факты представления госслужащими недостоверных сведений о полученных доходах. Так, были выявлены факты не указания доходов от продажи транспортных средств, от реализации недвижимого имущества, часть сотрудников не представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей. В ходе проверки были установлены и другие нарушения закона», — сообщили в прокуратуре Ленинского округа Тюмени.
Прокурор округа внес в адрес начальника УМВД России по г. Тюмени представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. По результатам его рассмотрения 17 должностных лиц УМВД привлечено к дисциплинарной ответственности.