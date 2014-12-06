Пятимесячная девочка попала в реанимацию после ДТП на Мельникайте

Помимо трагической аварии в центре Тюмени на перекрестке улиц Республики и Максима Горького, произошло серьезное ДТП на улице Мельникайте в районе дома № 141. В нем тяжело пострадала пятимесячная малышка. На перекрестке столкнулись Opel Corsa и Daewoo Matiz, от удара малолитражку отбросило на Opel Astra. За рулем Corsa в момент аварии находилась 40-летняя женщина со стажем за рулем всего один год. По предварительным данным, она нарушила очередность проезда нерегулируемого перекрестка. Маленькая пассажирка Daewoo перевозилась в детской автолюльке, она была госпитализирована в реанимацию. Черепно-мозговую травму получила также 34-летняя водитель Daewoo.