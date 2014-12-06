Пятимесячная девочка попала в реанимацию после ДТП на Мельникайте

Помимо трагической аварии в центре Тюмени на перекрестке улиц Республики и Максима Горького, произошло серьезное ДТП на улице Мельникайте в районе дома № 141. В нем тяжело пострадала пятимесячная малышка. На перекрестке столкнулись Opel Corsa и Daewoo Matiz, от удара малолитражку отбросило на Opel Astra. За рулем Corsa в момент аварии находилась 40-летняя женщина со стажем за рулем всего один год. По предварительным данным, она нарушила очередность проезда нерегулируемого перекрестка. Маленькая пассажирка Daewoo перевозилась в детской автолюльке, она была госпитализирована в реанимацию. Черепно-мозговую травму получила также 34-летняя водитель Daewoo.
На ул. Холодильной, 166 автомобиль Toyota RAV4 из Свердловской области на пешеходном переходе сбил 10-летнюю школьницу, девочка получила ушибы.
Двое детей пострадали в ДТП на 70-м километре автодороги Ишим-Бердюжье. Здесь столкнулись Vortex и Mitsubishi Lancer. В Lancer ехала семья из Омской области с двумя детьми. 11-летняя девочка получила ушиб грудной клетки, у ее годовалого брата ссадины лица, мальчик перевозился без детского удерживающего устройства, у мамы детей тяжелые травмы: переломы бедра и таза.
В селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и грузовик Shaanxi. Водитель автобуса не смог выбрать безопасную скорость. Ушибы получили 30-летний водитель автобуса, двое пассажиров 34-х и 46-ти лет, а также 23-летняя кондуктор.
На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус ПАЗ и Toyota Corolla. Водитель автобуса перед разворотом не занял соответствующего крайнего положения на дороге. В результате травмированы три пассажирки Toyota 37-38-ми лет, у пострадавших ушибы и травмы головы.