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Правительство области намерено заняться производством йода

6 декабря 2014, 12:15
Правительство Тюменской области намерено создать в регионе промышленное производство йода, которое будет вестись в Тобольском районе на Черкашинском участке. Здесь уже действует опытно-промышленное производство Тюменского технопарка. Тем не менее на организацию полноценного завода по переработке может уйти от полутора до двух лет, отметили участники совещания при губернаторе региона в минувшую пятницу, 5 декабря.

Запасы йодо-бромистых подземных вод в Тобольском районе были разведаны еще в 60-е годы. Их разработка в нынешних условиях как никогда актуальна, поскольку в 2012 году в России был закрыт последний завод по собственному производству этого важного продукта. В то же время по оценке специалистов стране нужно как минимум 1400 тонн йода в год, сейчас этот объем приходится закупать за рубежом. Крупнейшими экспортерами йода в мире числятся США, Чили и Япония. В странах СНГ его производят Азербайджан и Туркмения.

В Тюменской области по словам профессора Тюменского нефтегазового университета Владимира Ганяева и директора научно-производственного инновационного комплекса ТюмГНГУ Евгения Михаленко разработана своя уникальная технология получения йода. Сорбционно-электрохимический метод, который применяют ученые, гораздо более экологичен и не требует дорогостоящих химических реагентов.

Создана и опытная установка по получению йода, однако, она требует доработки для промышленной эксплуатации, что займет около двух лет. Одновременно с этим ученые предлагают провести дополнительные изыскания на открытом месторождении, чтобы уточнить запасы и процентное содержание йода и других полезных элементов.

В работу над проектом помимо Технопарка изъявили желание включиться ТюмГНГУ, а также лидеры отраслевой науки и техники, как ОАО «Гипротюменнефтегаз», ФГУП «Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики», ООО «ТюменНИИгипрогаз».

Как сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области, для финансирования работ по предложению председателя Комитета по инновациям Алексея Санникова нужно скооперировать усилия бюджета региона, а также ТюмГНГУ и ООО «Тюменская сырьевая компания», которая является резидентом Технопарка.

Какая сумма потребуется на изыскания и доработку проекта, пока не сообщается. В настоящее время губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил департаменту финансов выделить средства на изготовление опытно-промышленного образца установки по производству йода, подчеркнув актуальность этого проекта в условиях нынешней борьбы за импортозамещение.

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