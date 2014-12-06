Правительство области намерено заняться производством йода

Запасы йодо-бромистых подземных вод в Тобольском районе были разведаны еще в 60-е годы. Их разработка в нынешних условиях как никогда актуальна, поскольку в 2012 году в России был закрыт последний завод по собственному производству этого важного продукта. В то же время по оценке специалистов стране нужно как минимум 1400 тонн йода в год, сейчас этот объем приходится закупать за рубежом. Крупнейшими экспортерами йода в мире числятся США, Чили и Япония. В странах СНГ его производят Азербайджан и Туркмения.