ГИБДД: погибшая пассажирка «Жигулей» была не пристегнута

Напомним, трагедия произошла в четвертом часу дня. Городской автобус № 30 двигался по своему маршруту в сторону улицы Профсоюзная. Столкновение с «семеркой» произошло на перекрестке с улице Максима Горького. Автомобиль в этот момент поворачивал налево, сообщают в Управлении ГИБДД по Тюменской области. От удара оба транспортных средства отбросило на других участников движения, автомобили Toyota, Opel, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen и Renault.