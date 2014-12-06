ГИБДД: погибшая пассажирка «Жигулей» была не пристегнута

Напомним, трагедия произошла в четвертом часу дня. Городской автобус № 30 двигался по своему маршруту в сторону улицы Профсоюзная. Столкновение с «семеркой» произошло на перекрестке с улице Максима Горького. Автомобиль в этот момент поворачивал налево, сообщают в Управлении ГИБДД по Тюменской области. От удара оба транспортных средства отбросило на других участников движения, автомобили Toyota, Opel, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen и Renault.
Погибшая 57-летняя пассажирка «Жигулей» по предварительной информации была не пристегнута ремнем безопасности. От удара ее выбросило из машины прямо под колеса автобуса. 31-летний водитель отечественного авто по уточненной информации получил травму лица и головы. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.