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ГИБДД: погибшая пассажирка «Жигулей» была не пристегнута

6 декабря 2014, 12:40
В результате вчерашней трагедии на перекрестке улиц Республики и Максима Горького, в которой погибла 57-летняя женщина, пострадали еще семь транспортных средств. Предварительной причиной аварии названо несоблюдение ПДД водителем ВАЗ-2107, который не пропустил автобус на перекрестке.

Напомним, трагедия произошла в четвертом часу дня. Городской автобус № 30 двигался по своему маршруту в сторону улицы Профсоюзная. Столкновение с «семеркой» произошло на перекрестке с улице Максима Горького. Автомобиль в этот момент поворачивал налево, сообщают в Управлении ГИБДД по Тюменской области. От удара оба транспортных средства отбросило на других участников движения, автомобили Toyota, Opel, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen и Renault.

Погибшая 57-летняя пассажирка «Жигулей» по предварительной информации была не пристегнута ремнем безопасности. От удара ее выбросило из машины прямо под колеса автобуса. 31-летний водитель отечественного авто по уточненной информации получил травму лица и головы. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

#Новости#Жертвы ДТП#УГИБДД по Тюменской области#Автобусы#Транспорт#Алексей#Общество
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