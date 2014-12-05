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Тюменское отделение НОД проведет митинг и сбор помощи детям Донбасса

5 декабря 2014, 12:38
Тюменское отделение Национально-освободительного движения России выйдет на митинг 6 декабря на площади Единства и согласия неподалеку от Тюменского ЦУМа. Участники митинга планируют также собирать гуманитарную помощь для детей Донбасса.

Как сообщают в тюменском отделении НОД, политическая акция проводится в рамках всероссийского мероприятия «Удар по агрессору!». Участники мероприятия выскажут свои основные требования по политическому устройству страны: национализация Центрального банка России, проведение референдума по изменению Конституции, отстаивание суверенитета России.

Сам митинг приурочен к дню воинской славы России — 6 декабря 1941 года началось контрнаступление Советской Армии под Москвой. Мероприятие в Тюмени начнется в 13.30.

#Новости#Гуманитарная помощь#Митинги#Алексей#Политика
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