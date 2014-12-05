Тюменское отделение НОД проведет митинг и сбор помощи детям Донбасса

Как сообщают в тюменском отделении НОД, политическая акция проводится в рамках всероссийского мероприятия «Удар по агрессору!». Участники мероприятия выскажут свои основные требования по политическому устройству страны: национализация Центрального банка России, проведение референдума по изменению Конституции, отстаивание суверенитета России.