Творить искусство или зарабатывать деньги?

Оставаться верным себе, своей кисти или творить на потребу публике? Следовать внутреннему голосу, велению души или делать то, что ждут от тебя окружающие? Такой выбор приходится делать художнику Чарткову, который неожиданно для себя богатеет и попадает в высшее общество. Это актуально для всех творческих людей и сегодня: каждый выбирает — делать что-то по велению заказчика, тиражировать популярное и востребованное и быть обеспеченным, или создавать что-то от души, но не иметь возможности получить деньги за это. Так, не понимает как можно писать слугу или обнаженную девушку, а не полковника высокого чина, домовладелец Чарткова.