Творить искусство или зарабатывать деньги?

Попадая на спектакль, мы на полтора часа окунаемся в мистическую и устрашающую историю. Историю борьбы светлого и темного в каждом из нас, историю поиска своего предназначения и верного пути.
Оставаться верным себе, своей кисти или творить на потребу публике? Следовать внутреннему голосу, велению души или делать то, что ждут от тебя окружающие? Такой выбор приходится делать художнику Чарткову, который неожиданно для себя богатеет и попадает в высшее общество. Это актуально для всех творческих людей и сегодня: каждый выбирает — делать что-то по велению заказчика, тиражировать популярное и востребованное и быть обеспеченным, или создавать что-то от души, но не иметь возможности получить деньги за это. Так, не понимает как можно писать слугу или обнаженную девушку, а не полковника высокого чина, домовладелец Чарткова.
На мой взгляд, спектакль распался на три части: первая — о приобретении портрета и мистическом приобретении денег, вторая — о жизни Чарткова в высшем свете, третья — история появления на свет мистического портрета. По замыслу, первая и вторая части должны быть едиными, но я не увидела в преображении Чарткова — он закопал свой талант и стал ремесленником — ничего мистического. В появлении денег — да, но не в изменении характера. Деньги словно бы вытянули из него те качества, которые дремали в нем, пока он был бедным — тщеславие, самовлюбленность, стремление быть своим среди знати.
Сложно было устоять, когда разряженное и изнеженное светское общество, голодное до развлечений и живых проявлений души, как пираньи накинулось на искру таланта, гениальности, что мелькнула в Чарткове, когда он поддался велению души и сделал портрет на заказ. «Как я мог погубить искру огня», — говорит Чартков после нескольких лет трудов на благо света, увидев картину, созданную его однокурсником. Тот, в отличие от главного героя, трудился вдали от людей, изобилия и прихотей и нарисовал картину, которая способная разбудить душу в одно мгновение.
Нельзя не отметить вычурные наряды и в особенности головные уборы которые создала художник спектакля Елена Демидова, для знатных дам и других представителей высшего общества. Высокие венки, кокарда, колпаки, безусловно, визуально отличают высший свет от простолюдинов. При этом пышные юбки, которые носили в то время, обозначены символически — лишь каркасом, будто бы говорящим — не обольщайтесь красочностью нарядов, все это — лишь мишура. А за ней стоит пустота.
Сцену заполняют пустые рамы, символизирующие картины, лишь в одной раме есть изображение человека азиатской внешности с пронзительным взглядом — это и есть тот самый мистический портрет. Время от времени портрет оживает — из него выходит то ли женщина, то ли мужчина с пронзительными и отталкивающими черными глазами. Команда спектакля потрудилась на славу — герой получился зловещий и пугающий.
Также большое впечатление на меня произвели Психея в исполнении Александры Кижаевой и художник, который писал иконы для церквей. Можно сказать, что на нем и держится вторая часть спектакля, сотканная из мистических историй и откровений. Пройдя через испытания и искушение, он делает вывод: «Кто заключил талант, чище всех должен быть душою».
В целом, спектакль получился цельным, он звучит современно и смотрится на одном дыхании. У режиссера получилось недалеко отойти от оригинала и заставить заиграть известный сюжет новыми гранями.