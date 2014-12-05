Роспотребнадзор озабочен влиянием информационного шума на психику людей

«Это действительно значительная проблема. Некоторые пытаются манипулировать сознанием людей с помощью этого фактора», — отметила она.
Глава Роспотребнадзора сожалеет, что гигиенических исследований в этом направлении пока не много. «Соответствующий раздел науки не сформировался. Я уверена, что он появится. Это неизбежно», — подчеркнула она, добавив: «Уже очевидно, что это фактор, который влияет на нашу жизнь, и на психику, и на соматику».
«Мы с вами живем в принципиально другом мире, нежели наши бабушки и дедушки. Действие факторов, которые влияют сегодня на человека, несравнимо сильнее, чем 50 лет назад. И химических, и физических: шумовых и электромагнитных, и биологических, больше и миграции», — отметила Попова.
«Мы живем в совершенно другой среде. И сейчас ученые во всем мире наблюдают, как человеческий организм реагирует на это. Информационные потоки — это тоже риск. Мы вынуждены постоянно что-то слышать и видеть. Одновременно работают телевизор, радио, компьютер, гаджеты. И мы всегда под впечатлением, уже поддаемся внушению», — говорит глава Роспотребнадзора.
«Пришли на работу — включили интернет. Даже если я ничего не хочу посмотреть, кроме новостей, все равно на экране возникают какие-то баннеры, движущиеся объекты. А зрительный анализатор человека не привык видеть четыре движущихся картинки одновременно», — привела пример негативного воздействия среды Попова.
«Мы с этим справляемся, потому что у нас, как у биологического вида, очень высокий запас прочности. Это не потому, что люди стали сильнее — мы такие, какие есть, — просто раскрываются способности организма, которые раньше были не востребованы. А укрепляет это нас или ослабляет, — должна сказать наука», — заключила глава Роспотребнадзора.
Фото: drbogdanov.jimdo.com