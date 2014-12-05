Роспотребнадзор озабочен влиянием информационного шума на психику людей

«Мы с этим справляемся, потому что у нас, как у биологического вида, очень высокий запас прочности. Это не потому, что люди стали сильнее — мы такие, какие есть, — просто раскрываются способности организма, которые раньше были не востребованы. А укрепляет это нас или ослабляет, — должна сказать наука», — заключила глава Роспотребнадзора.