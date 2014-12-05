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Роспотребнадзор озабочен влиянием информационного шума на психику людей

5 декабря 2014, 12:59
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова озабочена влиянием информационного шума на психику жителей России. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.
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Тюмень

«Это действительно значительная проблема. Некоторые пытаются манипулировать сознанием людей с помощью этого фактора», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора сожалеет, что гигиенических исследований в этом направлении пока не много. «Соответствующий раздел науки не сформировался. Я уверена, что он появится. Это неизбежно», — подчеркнула она, добавив: «Уже очевидно, что это фактор, который влияет на нашу жизнь, и на психику, и на соматику».

«Мы с вами живем в принципиально другом мире, нежели наши бабушки и дедушки. Действие факторов, которые влияют сегодня на человека, несравнимо сильнее, чем 50 лет назад. И химических, и физических: шумовых и электромагнитных, и биологических, больше и миграции», — отметила Попова.

«Мы живем в совершенно другой среде. И сейчас ученые во всем мире наблюдают, как человеческий организм реагирует на это. Информационные потоки — это тоже риск. Мы вынуждены постоянно что-то слышать и видеть. Одновременно работают телевизор, радио, компьютер, гаджеты. И мы всегда под впечатлением, уже поддаемся внушению», — говорит глава Роспотребнадзора.

«Пришли на работу — включили интернет. Даже если я ничего не хочу посмотреть, кроме новостей, все равно на экране возникают какие-то баннеры, движущиеся объекты. А зрительный анализатор человека не привык видеть четыре движущихся картинки одновременно», — привела пример негативного воздействия среды Попова.

«Мы с этим справляемся, потому что у нас, как у биологического вида, очень высокий запас прочности. Это не потому, что люди стали сильнее — мы такие, какие есть, — просто раскрываются способности организма, которые раньше были не востребованы. А укрепляет это нас или ослабляет, — должна сказать наука», — заключила глава Роспотребнадзора.

Фото: drbogdanov.jimdo.com

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