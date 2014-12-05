Поток беженцев с Украины в Тюменскую область спал

Полный список необходимых вещей опубликован на сайте Центра. Там также расположена вся необходимая информация для самих переселенцев. Кроме того, помочь людям можно адресно. Благотворитель сам выбирает семью (по базе данных или в Центре содействия) и передает гуманитарную помощь, вещи. Многие предлагают деньги, жилье, помощь в трудоустройстве.