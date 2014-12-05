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Поток беженцев с Украины в Тюменскую область спал

5 декабря 2014, 15:23
Поток вынужденных переселенцев с Украины приезжающих в Тюменскую область спал. Об этом сообщила руководитель Общественного центра содействия гражданам, прибывшим с Украины в Тюменскую область, заместитель секретаря Общественной палаты Светлана Ярославова.
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Тюмень

«Наплыв спал. Многие уехали обратно домой сразу, кто-то позже. В области осталась только третья часть всех приехавших», — сказала Светлана Ярославова.

По ее словам, в УФМС Тюменской области зарегистрировано около 6 тысяч украинцев, а по УрФО цифра доходит до 30 тысяч человек.

Отметим, Общественный центр содействия гражданам, прибывшим с Украины в Тюменскую область, продолжает принимать гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев. «Тюменцы всех обули, одели к зиме, в вещах мы не нуждаемся, только необходимы предметы быта: кастрюли, одеяла, подушки и многое другое. Вещи нужно приносить в отделение благотворительной организации „Мост Надежды“ по улице Пермякова, 43а», — добавила Светлана Ярославова.

Полный список необходимых вещей опубликован на сайте Центра. Там также расположена вся необходимая информация для самих переселенцев. Кроме того, помочь людям можно адресно. Благотворитель сам выбирает семью (по базе данных или в Центре содействия) и передает гуманитарную помощь, вещи. Многие предлагают деньги, жилье, помощь в трудоустройстве.

Фото: phototyumen.ru

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