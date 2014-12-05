Панк-рок с духом магии и волшебства

На протяжении всего концерта вокалист постоянно общался со своими зрителями, а также давал им возможность подпевать во время исполнения самых известных песен. Что и говорить, восторгам стоявших ближе всего к сцене не было пределов. Ведь кто из фанатов не мечтает спеть диалог с демоном из песни «Некромант» с самим Андреем Князевым?