Панк-рок с духом магии и волшебства

Вокалист группы Андрей Князев радует поклонников новыми альбомами ежегодно. В этом году эта традиция нашла свое отражение в альбоме «Магия Калиостро». Это уже четвертая студийная работа группы.
Альбом написан в «князевском» стиле, а вместе с тем он вобрал и лучшие традиции времен «Короля и Шута». Всем знакомый панк-рок в сочетании с духом магии и волшебства не может оставить никого равнодушным.
Стоит заметить, группа «КняZz» непрестанно развивается в творческом плане. И поэтому в новый альбом входит песня «Русский дух», изначально вышедшая отдельным синглом. Она стала настоящим сюрпризом для всех ценителей творчества группы, потому что в таком стиле Андрей Князев еще не писал.
На протяжении всего концерта вокалист постоянно общался со своими зрителями, а также давал им возможность подпевать во время исполнения самых известных песен. Что и говорить, восторгам стоявших ближе всего к сцене не было пределов. Ведь кто из фанатов не мечтает спеть диалог с демоном из песни «Некромант» с самим Андреем Князевым?
В общем, все слушатели остались довольны концертом. Еще бы — артистичность музыкантов, мощный голос самого Князя и в довершение картины новая скрипачка — Ирина Сорокина, которая присоединилась к группе совсем недавно. Все это, соединенное в одно целое — группу «КняZz», дает ошеломляющий результат.
Один из посетителей концерта так отозвался о мероприятии: «Впечатления целиком и полностью положительные. Особенно понравилось соло скрипки в песне „Вий“ и увертюра (соло) барабанщика, что для российских рок-групп является редкостью. Андрей — настоящий профессионал, отлично общался со зрителями и „держал“ зал. А во время представления песен у меня создавалось впечатление, что я нахожусь в теплой обстановке у костра и слушаю интересного рассказчика».
Полтора часа наслаждения профессиональной игрой музыкантов и вокала солиста пролетели незаметно. Зрители неохотно расходились. А все потому, что концерты группы «КняZz» — настоящий праздник для любителей хорошей русской музыки.