Лучшие танцевальные пары и ансамбли Тюмени зажгут на паркете

Организаторы ожидают, что на паркете открытого чемпионата и первенства города Тюмени выступят до 500 танцевальных пар из Тюмени, Кургана, Ялуторовска, Заводоуковска, Челябинска и Новосибирска. Наш город представят воспитанники ДЮЦ «Грация», ДЮСШ «Центр спортивного танца», ДИ «Пионер», танцевальных клубов «Вива-Данс», «Неге-Данс», «Огонек», «Алекса», «Адэс» и «Фантазия». Возраст участников соревнований от 4–5 лет.
Участниками первенства города по танцевальному спорту среди ансамблей станут танцоры тех же клубов и школ города Тюмени, что и в парных выступлениях. По предварительным данным в каждой возрастной категории (дети (5-7лет), дети — 1 (8–9 лет), дети — 2 (10–11 лет), юниоры — 1 (12–13 лет), юниоры — 2 (14–15 лет) выступят не менее трех танцевальных коллективов.
Соревнующиеся пары и ансамбли будут разбиты на пять блоков, в зависимости от возраста и уровня профессионального мастерства спортсменов. Каждая возрастная группа представит судьям свою программу. После завершения каждого из блоков будет проходить награждение победителей и призеров. Об этом сообщает Тюменский многопрофильный центр.