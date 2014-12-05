Лучшие танцевальные пары и ансамбли Тюмени зажгут на паркете

Участниками первенства города по танцевальному спорту среди ансамблей станут танцоры тех же клубов и школ города Тюмени, что и в парных выступлениях. По предварительным данным в каждой возрастной категории (дети (5-7лет), дети — 1 (8–9 лет), дети — 2 (10–11 лет), юниоры — 1 (12–13 лет), юниоры — 2 (14–15 лет) выступят не менее трех танцевальных коллективов.