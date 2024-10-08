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Спортивная школа

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Председатель и депутаты Думы проверили ход исполнения наказов горожан
8 октября, 11:36
Светлана Иванова провела рабочую поездку по наказам тюменцев
1 октября, 04:48
В Тюмени мать пожаловалась на школу из-за переодевания детей на улице
Родители воспитанников спортивной школы №2 в Тюмени обвинили руководство учреждения в вынужденном переодевании детей на улице.
28 марта, 11:09
2022
Школьники Тюмени вернутся в учебные заведения с 26 декабря
22 декабря 2022, 10:30

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