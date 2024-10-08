Председатель и депутаты Думы проверили ход исполнения наказов горожан

Posted 8 октября, 11:36
Published 8 октября, 11:36
Modified 8 октября, 11:38
Updated 8 октября, 11:38
Объезд начался со спортивной школы «Старт XXI век». В ней тренируются около 1000 человек. В рамках исполнения наказов полностью заменили кровлю, отремонтировали спортивный зал и тренерские кабинеты. Созданы комфортные условия для развития детей.
Далее депутаты побывали на площадке, где идет строительство крытого ледового катка. Уже сейчас видно, как формируется новый спортивный центр. Завершение работ планируется на осень 2025 года.
Закончилась поездка посещением Детской художественной школы им. А. П. Митинского. Здесь активно ведется ремонт и оснащение помещения в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства на 2021–2026 годы» и нацпроекта «Культура».
В городе развивается и улучшается инфраструктура. Создаются все условия для того, чтобы взрослые и дети могли приятно и с пользой проводить время, — прокомментировала Светлана Иванова.