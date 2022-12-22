Школьники Тюмени вернутся в учебные заведения с 26 декабря

С 15 декабря школы были закрыты.
«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется. С 26.12.2022 обучение будет осуществляться в очном формате», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
При этом в школах будет проводиться санитарная обработка, термометрия, а помещения будут проветривать.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 15 по 23 декабря в тюменских школах будет действовать карантин.