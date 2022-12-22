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Школьники Тюмени вернутся в учебные заведения с 26 декабря

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI

С 26 декабря тюменские дети вернутся в школу

Тюменские дети вернутся в школу на следующей неделе. По данным информцентра правительства Тюменской области, продлевать карантин в регионе из-за ОРВИ не планируется.

С 15 декабря школы были закрыты.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется. С 26.12.2022 обучение будет осуществляться в очном формате», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

При этом в школах будет проводиться санитарная обработка, термометрия, а помещения будут проветривать.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 15 по 23 декабря в тюменских школах будет действовать карантин.

С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистанционное обучение
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#Общество#Новости тюмени#Погода#Школа#Спортивная школа#Школа №16#Александр Мязин
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