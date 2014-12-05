Куда сходить в Тюмени в выходные: 5 — 7 декабря

Также 6 и 7 декабря в Тюмени пройдут открытый чемпионат и первенство города по спортивной гимнастике. В гимнастическом многоборье мальчики и юноши выполнят упражнения на параллельных брусьях, на коне, на перекладине, на кольцах, вольные упражнения и опорные прыжки. Девочки и девушки также представят судьям вольные упражнения, опорные прыжки, упражнения на брусьях разной высоты и на бревне.