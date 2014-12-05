Куда сходить в Тюмени в выходные: 5 — 7 декабря

Концерты
Первый создатель шоу японских барабанов привезет свое представление — шоу Аска — в Тюмень 6 декабря. Насладиться бурной энергетикой японских барабанов можно будет в Тюменской филармонии. Стоимость билетов: 800 — 2600 руб.
Группа Stigmata исполнит в Тюмени легендарную программу Acoustic&Drive. В этот раз питерские рокеры обещают сделать еще более мощным, энергичным и зубодробительным электричество, начинив его самыми тяжелыми треками за всю историю группы и любимыми публикой бескомпромиссными хитами. Концерт пройдет 6 декабря в клубе «Байконур».
Музыку степей и гор от группы «Север Га» услышат жители нашего города в галерее традиционных промыслов и ремесел (Орджоникидзе, 47) 7 декабря в 16 часов. Атмосферу сибирского леса будут создавать музыканты и с классическим образованием, и не ограниченные академическим мышлением. Стоимость билетов — 350–500 рублей.
Благотворительный рок-концерт, средства от которого пойдут на содержание животных организации «Счастливый кот», пройдет в рок-клубе Riddler (Олимпийская, 9) в субботу в 18 часов. Выступят команды The Boredom breakers, Bazilios band, Demons age, Keep noise. Вход — 200 рублей.
Разное
6 декабря в 14.00 в загородном спортивно-оздоровительном клубе «Кулига-Парк» состоится открытие горнолыжного сезона. Вы увидите мастер-классы и выступления профессиональных спортсменов. С 13:00 будет вестись бесплатное обучение катанию на сноуборде для всех желающих. Отправление бесплатного автобуса в 12:00 от областной библиотеки.
7 декабря в 12:00 во Дворце «Пионер» состоится бесплатный ознакомительный мастер-класс в рамках начала работы «Мастерской Деда Мороза и Снегурочки». На нем научат делать маски, плести из бисера, елочные игрушки из ниток, елки из необычных материалов — ватных дисков, салфеток, бумаги.
Своими руками сделать новогодний подсвечник или елочную игрушку-овечку можно будет на мастер-классе, который пройдет 7 декабря, начало в 13 часов. Записаться и узнать подробности можно, написав пользователю Оранжевый Слон «ВКонтакте» https://vk.com/id271334238.
Тюменское отделение Национально-освободительного движения России выйдет на митинг 6 декабря в 13:30 на площади Единства и согласия неподалеку от Тюменского ЦУМа. Участники митинга планируют также собирать гуманитарную помощь для детей Донбасса.
Тюменцев приглашают в воскресенье отправиться в тур выходного дня под названием «Сибирская деревня» (д. Турнаево). В зимний морозный денек вы сможете прокатиться с ветерком на собачьей упряжке, подружиться с лосем, съесть деревенский обед и набраться сил для покорения новых вершин. Подробности участия по телефонам Подробности участия в экскурсии по телефонам: 64-01-85, 93-70-88.
Тайм-кафе «Пятый угол» проводит в субботу день фейс-арта, начало в 14 часов. Приходите и вам нарисуют на твоём лице или любой другой части тела то, что вы пожелаете.
Бесплатный открытый урок по гитаре для начинающих пройдет в студии KeyArt (Хохрякова, 10) 7 декабря в 11 часов. Заявки на участие можно оставить в теме http://vk.com/topic-80884316_30749614. Занятие ведет практикующий музыкант Сергей Карапетян.
Мастер-класс по макияжу для фотосессии проводит «Академия фотографии» вместе с маркой Inglot. Мы узнаем, для чего нужен макияж в фотографии и почему знания макияжа необходимы фотографу. Занятие пройдет 7 декабря, начало в 12 часов. Подробности в группе http://vk.com/event80329454. Участие бесплатное.
Спорт
Тюменская хоккейная команда «Рубин» сыграет против агнарского «Ермака» 5 декабря во Дворце спорта по улице Розы Люксембург.
Чемпионат и первенство по ушу пройдут 6 декабря в ДЮСШ «Водник» по улице Судоремонтная, 2б в двух разделах: ушу-таолу и ушу-чуаньтун. Юные и опытные спортсмены продемонстрируют свое мастерство в упражнениях с оружием и без него.
Также 6 и 7 декабря в Тюмени пройдут открытый чемпионат и первенство города по спортивной гимнастике. В гимнастическом многоборье мальчики и юноши выполнят упражнения на параллельных брусьях, на коне, на перекладине, на кольцах, вольные упражнения и опорные прыжки. Девочки и девушки также представят судьям вольные упражнения, опорные прыжки, упражнения на брусьях разной высоты и на бревне.