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Генпрокуратура: при нарушениях продажи лекарств надо наказывать жестче

5 декабря 2014, 14:22
Генеральная прокуратура РФ поддерживает ужесточение наказания за преступления в сфере оборота лекарственных средств. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
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Тюмень

По его словам, меры, которые сегодня принимают правоохранительные органы по противодействию преступлениям в сфере оборота лекарственных средств, недостаточны, чему причиной, в том числе являются упущения в законодательстве.

«Мы полагаем, что за совершение такого вида преступлений должна быть установлена специальная и более суровая ответственность», — сказал Буксман на коллегии Генпрокуратуры по вопросу оборота лекарственных средств в РФ.

Сейчас в России рассматривается вопрос о том, чтобы ужесточить санкции за производство, перевозку и сбыт фальсифицированных лекарств, выделив данные деяния в отдельную уголовную статью. Соответствующий законопроект в ноябре был внесен в Госдуму, которая первой рассматривает все законодательные инициативы.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что оборот лекарств в России недостаточно регламентирован. В ходе масштабной проверки прокуратура нашла более 8 тысяч нарушений в этой сфере.

По словам Чайки, результаты плановой проверки свидетельствуют о нарушениях в областях лицензирования, ценообразования, госзакупок, соцобеспечения и других.

«Только в 26 проверенных регионах прокурорами выявлено более 8 тысяч (нарушений)… Свыше 1,5 тысяч виновных лиц привлечены к административной ответственности», — сказал Чайка на заседании коллегии.

Помимо этого, Чайка выразил обеспокоенность тем, что прокуроры не наделены правом отслеживать обеспечение тяжелобольных граждан обезболивающими препаратами. По его словам, Генпрокуратура не в первый раз поднимает этот вопрос, однако «выводов пока не сделано».

Фото: newsukraine.com.ua

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