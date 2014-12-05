Генпрокуратура: при нарушениях продажи лекарств надо наказывать жестче

Помимо этого, Чайка выразил обеспокоенность тем, что прокуроры не наделены правом отслеживать обеспечение тяжелобольных граждан обезболивающими препаратами. По его словам, Генпрокуратура не в первый раз поднимает этот вопрос, однако «выводов пока не сделано».