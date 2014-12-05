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Двухлетний ребенок пострадал в столкновении четырех машин

5 декабря 2014, 11:18
Четыре автомобиля столкнулись в четверг, 4 декабря, в восьмом часу утра на улице Широтной, в районе гипермаркета «О’кей». Водитель автомобиля «Лада» не смог выбрать безопасную скорость и врезался в ВАЗ-2112, «Богдан» и еще одну «Ладу».
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Дети

Четыре автомобиля столкнулись в четверг, 4 декабря, в восьмом часу утра на улице Широтной, в районе гипермаркета «О’кей». Водитель автомобиля «Лада» не смог выбрать безопасную скорость и врезался в ВАЗ-2112, «Богдан» и еще одну «Ладу».

Травмы получили два пассажира «Лады» — 28-летняя девушка и мальчик двух лет, у них сотрясение мозга и ушибы лица. Ребенок перевозился без детского кресла, он сидел на руках у мамы на заднем сиденье автомобиля, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Всего четвертого декабря на дорогах области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 10 человек.

#Новости#Автомобили#Дети#Транспорт#Маша#Общество
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