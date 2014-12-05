Двухлетний ребенок пострадал в столкновении четырех машин

Травмы получили два пассажира «Лады» — 28-летняя девушка и мальчик двух лет, у них сотрясение мозга и ушибы лица. Ребенок перевозился без детского кресла, он сидел на руках у мамы на заднем сиденье автомобиля, сообщили в ГИБДД Тюменской области.