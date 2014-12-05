Двухлетний ребенок пострадал в столкновении четырех машин

Четыре автомобиля столкнулись в четверг, 4 декабря, в восьмом часу утра на улице Широтной, в районе гипермаркета «О’кей». Водитель автомобиля «Лада» не смог выбрать безопасную скорость и врезался в ВАЗ-2112, «Богдан» и еще одну «Ладу».
Травмы получили два пассажира «Лады» — 28-летняя девушка и мальчик двух лет, у них сотрясение мозга и ушибы лица. Ребенок перевозился без детского кресла, он сидел на руках у мамы на заднем сиденье автомобиля, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Всего четвертого декабря на дорогах области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 10 человек.