«Дом.ru» и канал Luxe TV HD подарят роскошный уикенд в Москве

Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал о мире роскоши в формате высокой четкости Luxe TV HD объявляют о старте совместной акции для абонентов оператора.
Победителю подарят поездку на двоих в Москву и ужин в одном из лучших ресторанов столицы. Организаторы оплачивают перелет туда и обратно, проживание в 4- звездочном отеле, трансфер.
Чтобы получить приз, абоненту достаточно смотреть Luxe TV HD в пакете цифрового ТВ «Дом.ru TV» и с 4 по 25 декабря 2014 г. правильно ответить на вопросы викторины на сайте www.domru.ru в разделе «Конкурсы». Абонент, правильно ответивший на все 10 вопросов за наименьшее время, выиграет незабываемый уикенд в Москве.
Luxe TV HD — первый канал мирового масштаба с высокой четкостью изображения, представляющий исключительно мир роскоши. Для съемочных групп канала свои двери открывают лучшие музеи Европы, Америки и Азии, мастерские дизайнеров, модельеров и архитекторов, рестораны и отели. Зрители телеканала получают возможность быть в курсе знаковых событий мира модных брендов.