«Дом.ru» и канал Luxe TV HD подарят роскошный уикенд в Москве

Чтобы получить приз, абоненту достаточно смотреть Luxe TV HD в пакете цифрового ТВ «Дом.ru TV» и с 4 по 25 декабря 2014 г. правильно ответить на вопросы викторины на сайте www.domru.ru в разделе «Конкурсы». Абонент, правильно ответивший на все 10 вопросов за наименьшее время, выиграет незабываемый уикенд в Москве.