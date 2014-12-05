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«Дом.ru» и канал Luxe TV HD подарят роскошный уикенд в Москве

5 декабря 2014, 14:27
Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал о мире роскоши в формате высокой четкости Luxe TV HD объявляют о старте совместной акции для Абонентов оператора. Победителю подарят поездку на двоих в Москву и ужин в одном из лучших ресторанов столицы. Организаторы оплачивают перелет туда и обратно, проживание в 4- звездочном отеле, трансфер.
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Тюмень

Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал о мире роскоши в формате высокой четкости Luxe TV HD объявляют о старте совместной акции для абонентов оператора.

Победителю подарят поездку на двоих в Москву и ужин в одном из лучших ресторанов столицы. Организаторы оплачивают перелет туда и обратно, проживание в 4- звездочном отеле, трансфер.

Чтобы получить приз, абоненту достаточно смотреть Luxe TV HD в пакете цифрового ТВ «Дом.ru TV» и с 4 по 25 декабря 2014 г. правильно ответить на вопросы викторины на сайте www.domru.ru в разделе «Конкурсы». Абонент, правильно ответивший на все 10 вопросов за наименьшее время, выиграет незабываемый уикенд в Москве.

Luxe TV HD — первый канал мирового масштаба с высокой четкостью изображения, представляющий исключительно мир роскоши. Для съемочных групп канала свои двери открывают лучшие музеи Европы, Америки и Азии, мастерские дизайнеров, модельеров и архитекторов, рестораны и отели. Зрители телеканала получают возможность быть в курсе знаковых событий мира модных брендов.

#Новости#Дом.ru#Конкурсы#Тюмень#ЭР-Телеком#Ирина#Общество
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