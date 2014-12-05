Диспансеризация показала, что у 50% тюменцев серьезные проблемы со здоровьем

По результатам на 1 ноября 2014 года определены группы состояния здоровья. Так, в I группу попали 78 560 человек (33,4%), во II — 35 613 жителей региона (15,1%) и в III — 121 208 человек (51,5%).
За 10 месяцев впервые выявлено 14 085 заболеваний, в том числе 332 случаев сахарного диабета, 16 — туберкулеза, 60 случай новообразований, из них 30 — злокачественных.
Чаще всего у тюменцев выявляют болезни эндокринной системы — 3 901 (27,7%) случаев, на втором месте — болезни системы кровообращения — 2 664 (18,9%) случаев, на третьем — мочеполовой системы — 1 616 (11,5%) случаев, на четвертом — болезни органов пищеварения — 950 (6,7%) случаев.
За 74 тыс. граждан установлено диспансерное наблюдение, более 78 тыс. пациентов назначено лечение, 9 088 граждан — необходимо дополнительное исследование, 27 граждан направлены на получение специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Узнать подробнее о проведении диспансеризации на территории Тюменской области жители региона могут в медицинской организации по месту жительства, на портале «Территория здоровья» или, позвонив по телефону «горячей линии» 8 (3452) 500–203 (время работы в будни — с 09 до 12).
Фото: nefttv.ru