Диспансеризация показала, что у 50% тюменцев серьезные проблемы со здоровьем

Узнать подробнее о проведении диспансеризации на территории Тюменской области жители региона могут в медицинской организации по месту жительства, на портале «Территория здоровья» или, позвонив по телефону «горячей линии» 8 (3452) 500–203 (время работы в будни — с 09 до 12).