Частная стоматология заплатит почти 1 млн за некачественное лечение

В январе 2011 г. жительница г. Тюмени со своим 17-летним сыном обратилась в стоматологическую клинику ООО «Мега-Дент» для проведения ему ортодонтического лечения (выравнивая зубов). В общей сложности женщина заплатила клинике 64630 рублей, но лечение было проведено некачественно, что повлекло за собой разного рода осложнения. Кроме того, пациенту без достаточных к тому показаний удалили четыре зуба. Это является причинением средней тяжести вреда здоровью и влечет утрату общей трудоспособности 10%. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени.
В августе 2012 г. тюменка и ее сын обратились в Центральный районный суд г. Тюмени к ООО «Мега-Дент» с иском о возмещении морального и материального вреда.
В дело вступил представитель прокуратуры Центрального округа г. Тюмени г. Тюмени. В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина.
Согласно заключению бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области юноше необходим полный повторный курс лечения с подробным обследованием и планированием лечения продолжительностью около двух лет. При этом результат будет хуже, чем можно было бы получить при правильном первоначальном лечении.
ООО «Мега-Дент» в суде иск не признало.
Представитель прокуратуры поддержал заявителей и дал заключение об удовлетворении их требований.
Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с клиники в пользу юноши, которому сейчас 20 лет, 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, 194 140 рублей — расходы на предстоящее лечение, 29090 рублей — за утрату трудоспособности, а также штраф в размере 261 тысяч 615 рублей за неудовлетворение его требований в добровольном порядке (ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»), а всего 784 тысяч 845 рублей. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени.
Матери молодого человека в возмещение убытков взыскано 78100 рублей и штраф за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке в размере 39050 рублей, а также судебные расходы в сумме 79000 рублей, а всего 196 тысяч 150 рублей.
Таким образом, в общей сложности стоматологической клинике за неправильное лечение предстоит заплатить 980995 рублей.
Фото: freshsale.com.ua