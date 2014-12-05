Частная стоматология заплатит почти 1 млн за некачественное лечение

В январе 2011 г. жительница г. Тюмени со своим 17-летним сыном обратилась в стоматологическую клинику ООО «Мега-Дент» для проведения ему ортодонтического лечения (выравнивая зубов). В общей сложности женщина заплатила клинике 64630 рублей, но лечение было проведено некачественно, что повлекло за собой разного рода осложнения. Кроме того, пациенту без достаточных к тому показаний удалили четыре зуба. Это является причинением средней тяжести вреда здоровью и влечет утрату общей трудоспособности 10%. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени.