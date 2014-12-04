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Все-таки поживет в России, но в качестве заключенного

4 декабря 2014, 16:55
В Тюменской области вынесен приговор 23-летнему Мухаммадамину Кадирову, который так хотел попасть в Россию, что нарушил закон. Он признан виновным по ч.2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен).

8 октября 2014 года гражданин Республики Кыргызстан Кадиров через контрольно-пропускной пункт на казахстано-российской границе в деревне Ельцово Казанского района пытался въехать в Россию и проследовать затем в Сургут. Однако пограничники иностранца не пропустили, поскольку имелось решение УФМС России по ХМАО-Югре от 26 августа 2014 года, запрещающее ему въезд в Россию до 6 июня 2017 года за нарушения миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Кадиров решил перейти границу в обход пункта пропуска. В ночь на 9 октября он пересек казахстано-российскую границу, а утром был задержан пограничниками недалеко от Ельцово.

Суд назначил Кадирову 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

#Новости#Тюменская область#Мигранты#Таня#Происшествия
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