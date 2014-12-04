В Новый год — без долгов и с подарками

«В акции могут принять участие потребители Тюменьэнергосбыта во всех городах и районах присутствия. Не буду заранее рассказывать о подарках, скажу лишь, что мы приготовили для наших потребителей простые в пользовании и необходимые в быту предметы», — рассказал директор Тюменьэнергосбыта — филиала ОАО «ЭК «Восток» Александр Быков.