В Новый год — без долгов и с подарками

Потребители Тюменьэнергосбыта — физические лица, которые оплатят имеющуюся просроченную и текущую задолженность за электроэнергию на официальном сайте филиала до 31 декабря 2014 года при помощи банковской карты Visa или MasterCard, автоматически становятся участниками акции и претендентами на получение призов. Победители будут определены комиссией путём выборки каждого пятнадцатого из реестра оплат.
«В акции могут принять участие потребители Тюменьэнергосбыта во всех городах и районах присутствия. Не буду заранее рассказывать о подарках, скажу лишь, что мы приготовили для наших потребителей простые в пользовании и необходимые в быту предметы», — рассказал директор Тюменьэнергосбыта — филиала ОАО «ЭК «Восток» Александр Быков.
Итоги акции будут подведены до 1 февраля 2015 года и опубликованы на сайте Тюменьэнергосбыта, списки победителей также будут размещены в Центрах обслуживания клиентов. Информация о вручении призов выйдет дополнительно.
Напомним, что оплатить электроэнергию через сайт tesbyt.ru или Тюменьэнергосбыт.рф можно круглосуточно, необходимо наличие банковской карты платёжных систем Visa или MasreCard. Дополнительная комиссия за проведение платежа не взымается.