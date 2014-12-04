Тюменская область входит в тройку лидеров по ипотечным кредитам

Как сообщает Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского — Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено около 34,6 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму 74 млрд рублей, что по сумме на 11% больше аналогичного периода 2013 года. Процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась на 0,2 процентного пункта и составила 12,1%.