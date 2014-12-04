Тюменская область входит в тройку лидеров по ипотечным кредитам

Доля просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений по кредитам юридических лиц возросла с 2,2 до 2,4% (в целом по России — 4,4%), по кредитам физических лиц — с 2,6 до 3,6% (в целом по России — 5,8%).
Как сообщает Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского — Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено около 34,6 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму 74 млрд рублей, что по сумме на 11% больше аналогичного периода 2013 года. Процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась на 0,2 процентного пункта и составила 12,1%.
Вклады населения увеличились с начала текущего года на 5%, или на 22,6 млрд рублей, и составили 512,6 млрд рублей, в том числе на счетах инорегиональных банков сосредоточено 365,8 млрд рублей (из них в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» — 253 млрд рублей), региональных банков — 146,8 млрд рублей.
Задолженность по кредитам заемщиков области увеличилась на 14%, или на 159,1 млрд рублей, и превысила 1 262 млрд рублей, в том числе по кредитам юридических лиц возросла на 17% до 693,2 млрд рублей, физических лиц — на 11% до 569,4 млрд рублей.
За 10 месяцев текущего года выдано более 544 млрд рублей кредитов юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) и 312 млрд рублей — физическим лицам.
Фото: minsk.adiso.by