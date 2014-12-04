С 2015 года дороги станут платными для грузовиков

Водителям грузовиков придётся платить за проезд по всем федеральным трассам. Такое правило начнёт действовать, ориентировочно, с конца 2015 года. Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. За 100 км пути 12-тонные грузовики будут платить 375 рублей.
«Мы находимся в активной фазе реализации проекта по развитию системы взимания платы с грузовиков разрешенной массы свыше 12 тонн. Мы предполагаем, что система заработает в конце следующего года, и грузовики будут платить 3,75 руб. за километр при движении по федеральным трассам», — сказал Старовойт.
По его словам, такая система уже введена во многих странах. При этом система взимания платы за проезд по федеральным дорогам с водителей грузовиков разрешенной максимальной массой более 12 тонн должна была заработать с 1 января 2013 года.
Тогда перевозчики возмутились, что, как только магистрали страны разом станут платными, это вызовет резкий рост стоимости перевозок. При этом владельцы большегрузов искренне недоумевали, за что нужно платить, если дороги находятся в ужасном состоянии. На тот момент данные заявления остались без комментариев со стороны правительства.