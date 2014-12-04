С 2015 года дороги станут платными для грузовиков

Тогда перевозчики возмутились, что, как только магистрали страны разом станут платными, это вызовет резкий рост стоимости перевозок. При этом владельцы большегрузов искренне недоумевали, за что нужно платить, если дороги находятся в ужасном состоянии. На тот момент данные заявления остались без комментариев со стороны правительства.