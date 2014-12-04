РСП предлагает ввести налог на интернет на уровне 300 рублей в год

«Предлагается такая тарифная модель: если вы имеете подключение к интернету, то к вашему счету — будь то мобильный телефон или стационарный проводной интернет, каждый месяц прибавляется 25 рублей. То есть 300 рублей в год. По имеющимся статистическим данным, это приблизительно 5% от средних расходов на интернет за одну точку доступа: сейчас такие расходы составляют порядка 6 000 рублей в год», — сказал Федотов.