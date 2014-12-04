РСП предлагает ввести налог на интернет на уровне 300 рублей в год

«Предлагается такая тарифная модель: если вы имеете подключение к интернету, то к вашему счету — будь то мобильный телефон или стационарный проводной интернет, каждый месяц прибавляется 25 рублей. То есть 300 рублей в год. По имеющимся статистическим данным, это приблизительно 5% от средних расходов на интернет за одну точку доступа: сейчас такие расходы составляют порядка 6 000 рублей в год», — сказал Федотов.
По его словам, плата должна взиматься с одного подключения к интернету. «Если у вас дома интернет по WiFi, а еще у вас на телефоне 3G, то вы и за интернет и за глобальную лицензию платите два раза», — сказал Федотов.
Глава РСП прогнозирует, что суммарный годовой сбор с абонентов интернета составит около 860 млн долларов ежегодно.
«Мы полагаем, что эта сумма покроет интересы всех правообладателей, которые представлены на российском цифровом рынке. Речь идет о кино, музыке и литературе», — сказал Федотов.
В октябре Российский союз правообладателей предложил новый механизм платы за использование защищенных копирайтом материалов в сети — взимать с операторов связи сбор в зависимости от количества абонентов и эти деньги делить между правообладателями.
Примерно так же работает система 1% сбора в пользу правообладателей с производителей и импортеров аудио- и видеотехники, которую уже осуществляет РСП. В начале ноября первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минкомсвязи, Минкультуры, Минэкономразвития, Минфину и Минюсту до 5 декабря представить в правительство свои соображения по данному предложению.