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РСП предлагает ввести налог на интернет на уровне 300 рублей в год

4 декабря 2014, 17:48
Сбор с каждого интернет-пользователя в пользу правообладателей может составить 300 рублей в год, сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ со ссылкой на гендиректора Российского союза правообладателей (РСП, инициатор введения сбора) Сергея Федотова.

«Предлагается такая тарифная модель: если вы имеете подключение к интернету, то к вашему счету — будь то мобильный телефон или стационарный проводной интернет, каждый месяц прибавляется 25 рублей. То есть 300 рублей в год. По имеющимся статистическим данным, это приблизительно 5% от средних расходов на интернет за одну точку доступа: сейчас такие расходы составляют порядка 6 000 рублей в год», — сказал Федотов.

По его словам, плата должна взиматься с одного подключения к интернету. «Если у вас дома интернет по WiFi, а еще у вас на телефоне 3G, то вы и за интернет и за глобальную лицензию платите два раза», — сказал Федотов.

Глава РСП прогнозирует, что суммарный годовой сбор с абонентов интернета составит около 860 млн долларов ежегодно.

«Мы полагаем, что эта сумма покроет интересы всех правообладателей, которые представлены на российском цифровом рынке. Речь идет о кино, музыке и литературе», — сказал Федотов.

В октябре Российский союз правообладателей предложил новый механизм платы за использование защищенных копирайтом материалов в сети — взимать с операторов связи сбор в зависимости от количества абонентов и эти деньги делить между правообладателями.

Примерно так же работает система 1% сбора в пользу правообладателей с производителей и импортеров аудио- и видеотехники, которую уже осуществляет РСП. В начале ноября первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минкомсвязи, Минкультуры, Минэкономразвития, Минфину и Минюсту до 5 декабря представить в правительство свои соображения по данному предложению.

#Новости#Налоги#Экономика#Интернет#Алексей
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