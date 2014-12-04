Программу материнского капитала продлят

В октябре Министерство экономического развития выступило с предложением приостановить программу материнского капитала после 2016 года с целью экономии бюджета. По мнению ведомства, это позволило бы сократить расходы бюджета на 300 миллиардов в год.
«Наши демографические программы доказали свою эффективность, и мы продолжим их реализацию. В полной мере распространим на жителей Крыма и Севастополя эти программы», — сказал он. Глава государства пояснил, что семьи жителей полуострова, в которых родился второй и последующий ребенок начиная с 2007 года, получат материнский капитал. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Программа материнского капитала существует с 2007 года. Она позволяет женщинам, родившим или усыновившим больше одного ребенка, получить сертификат на определенную сумму через три года после этого. В 2014 году ее размер составляет 429 тысяч рублей. Эту сумму можно использовать на оплату образования ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии, а также для погашения ипотечных кредитов. При этом направить полученные деньги на оплату первоначального взноса при получении кредита на жилье можно только по истечении трех лет со дня рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей.
Фото: podushe.com