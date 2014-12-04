Программу материнского капитала продлят

Программа материнского капитала существует с 2007 года. Она позволяет женщинам, родившим или усыновившим больше одного ребенка, получить сертификат на определенную сумму через три года после этого. В 2014 году ее размер составляет 429 тысяч рублей. Эту сумму можно использовать на оплату образования ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии, а также для погашения ипотечных кредитов. При этом направить полученные деньги на оплату первоначального взноса при получении кредита на жилье можно только по истечении трех лет со дня рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей.