Президент предложил мораторий на повышение налоговой нагрузки в ближайшие 4 года

«Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять», — сказал он в своем Послании Федеральному собранию.