nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Президент предложил мораторий на повышение налоговой нагрузки в ближайшие 4 года

4 декабря 2014, 16:33
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости зафиксировать текущие налоговые условия в стране на ближайшие четыре года.
Сюжет
Тюмень

«Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять», — сказал он в своем Послании Федеральному собранию.

Напомним, ранее тюменское предпринимательское сообщество в открытом письме к тюменским депутатам высказалось за принятие моратория на увеличение налоговых сборов для малого и среднего бизнеса законопроекта. На минувшей неделе в поддержку местного законопроекта против ухудшения условий ведения бизнеса, который будет рассматриваться в Тюменской областной думе 18 декабря, выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Фото: vizhivai.ru

#Новости#Налоги#Предприниматели#Тюменская область#Тюмень#Президент РФ#Саша#Экономика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25