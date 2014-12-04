Президент предложил мораторий на повышение налоговой нагрузки в ближайшие 4 года

«Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять», — сказал он в своем Послании Федеральному собранию.
Напомним, ранее тюменское предпринимательское сообщество в открытом письме к тюменским депутатам высказалось за принятие моратория на увеличение налоговых сборов для малого и среднего бизнеса законопроекта. На минувшей неделе в поддержку местного законопроекта против ухудшения условий ведения бизнеса, который будет рассматриваться в Тюменской областной думе 18 декабря, выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Фото: vizhivai.ru