«Потеряшкам» нужна помощь

Количество животных, находящихся под опекой «Потеряшек», медленно, но верно сокращается. Так за ноябрь отдано 152 животных: 67 котят, 59 кошек, 26 собак. В данный момент на передержках у наших волонтеров находится 579 питомцев: 74 котенка, 390 взрослых кошек и котов, 115 собак и щенков.
Фонду очень нужна помощь «руками», чтобы поскорее раздать большую часть оставшихся животных и вновь начать полноценную работу.
— Фотографы, как профессиональные: для фотосессий на отдачу для наших животных на домашних передержках, так и просто имеющие хотя бы телефон с камерой для фотографирования найденных кошек и собак в вашем районе.
— Передержки для кошек и собак, готовые предоставить свое жилье в качестве временного пристанища для животных, которые ищут дом. Всем необходимым Фонд обеспечивает.
— Помощники в распространении информации об отдающихся животных в сети интернет: сайты бесплатных объявлений, сообщества ВК, крупные форумы и пр.
— Авторы для написания рекламных текстов для наших животных.
— Автомобилисты, готовые перевозить животных на передержку или к ветеринару, а так же доставлять пакеты с необходимым для временного содержания животных.
— Помощь в распечатке наших листовок, для этого подойдут даже домашние принтеры. Так же помощь типографий для распечатки каталогов, календариков и др. полиграфии Фонда.
— Помощь в распространении листовок и расклейке объявлений. А также промоутеры для раздачи листовок на наших акциях. Люди предоставляющие по телефону информацию о пристройстве животных.
Люди, умеющие ставить уколы, капельницы, давать таблетки, для помощи больным животным на передержках.
— Помощь по уходу за кошками на массовых передержках, помощь по социализации собак под руководством кинолога в гостинице для собак.
Помощь по работе в группе ВК, помощники кураторов.
— Мастерицы для проведения благотворительных мастер-классов и изготовления сувениров для ярмарок Фонда (мыловары, чердачная игрушка, полимерная глина, вязаные игрушки, валяние шерсти, скрапбукинг, роспись по шелку и пр.). Творческие люди (мехенди, аквагрим, плетение косичек, нейл-арт), студии праздников, ростовые куклы для проведения акций. Нам очень нужна любая помощь, Фонду не выжить без вашей поддержки.
Если вы хотите стать активным волонтером и оказывать реальную помощь, если у вас есть свои мысли по развитию Фонда и продвижению его идей, пишите на стену группы ВК через кнопку «Предложить новость» или на почту [email protected]
Фото: tyumen.barahla.net