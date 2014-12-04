Педагоги смогут повысить квалификацию дистанционно

«Все курсы можно пройти дистанционно, не отрываясь от основного рабочего процесса, без необходимости командировки. При этом слушателям будет предоставлено полное учебно-методические обеспечение. Кроме того, предусмотрено прохождение практики», — комментируют в Институте развития и образования Югры.