Педагоги смогут повысить квалификацию дистанционно

Повысить квалификацию на безвозмездной основе смогут педагоги и руководящие работники системы общего образования. Обучение организовано в соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы.
Программы повышения квалификации охватывают темы управления образованием, оценки профессиональной деятельности педагога, механизмов взаимодействия участников образовательных отношений, введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
«Все курсы можно пройти дистанционно, не отрываясь от основного рабочего процесса, без необходимости командировки. При этом слушателям будет предоставлено полное учебно-методические обеспечение. Кроме того, предусмотрено прохождение практики», — комментируют в Институте развития и образования Югры.
Занятия будут проходить на ресурсе сетевого сообщества образования-Югры shkollegi.ru. «Школлеги» — это профессиональная социальная сеть для работников системы образования, а также техническая платформа для проведения дистанционных обучающих мероприятий.
По окончании обучения слушатели получат удостоверения установленного образца о повышении квалификации.
Ознакомиться со списком образовательных программ и записаться на курсы можно на сайте http://iro86.ru (пункт меню «ФЦПРО», раздел «Программы повышения квалификации»). Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.
Некоторые курсы можно пройти уже в декабре. Открыта запись на 2015 год.