Наркоторговца разоблачила семейная пара приставов

Вечером 21 августа 2014 года супруги, работавшие в службе судебных приставов, возвращались с работы домой на машине. Проезжая по улице Элеваторной, они увидели молодого человека на скутере. Парень при виде супругов, одетых в форменное обмундирование, занервничал, стал оглядываться по сторонам. Приставы вышли из машины, представились и предъявили свои служебные удостоверения, после чего попросили представиться молодого человека. Тот отказался. При этом у парня в руках была сумка, которую он не выпускал. Более того, молодой человек, оставив скутер, пытался скрыться под разными предлогами.
«Приставам это показалось подозрительным, и они вызвали полицию. По прибытию полицейских скутерист с сумкой побежал в конец улицы, но был задержан. Выяснилось, что это Васильев, а в сумке у него пакетики с синтетическим наркотиком для раскладки по тайникам», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
У молодого человека, а также в гараже, в жилище и тайниках было изъято в общей сложности более 2,8 кг наркотических средств.
Суд назначил Васильеву 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.