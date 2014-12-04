Наркоторговца разоблачила семейная пара приставов

Вечером 21 августа 2014 года супруги, работавшие в службе судебных приставов, возвращались с работы домой на машине. Проезжая по улице Элеваторной, они увидели молодого человека на скутере. Парень при виде супругов, одетых в форменное обмундирование, занервничал, стал оглядываться по сторонам. Приставы вышли из машины, представились и предъявили свои служебные удостоверения, после чего попросили представиться молодого человека. Тот отказался. При этом у парня в руках была сумка, которую он не выпускал. Более того, молодой человек, оставив скутер, пытался скрыться под разными предлогами.