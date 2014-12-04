Мобильные пункты МЧС отогрели двух замерзших на трассе водителей

На 316 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск у автомобиля Volvo замерзла топливная система. Прибывшие к месту вызова спасатели при помощи тепловой пушки отогрели замерзший автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
Аналогичный случай с автомобилем BMW произошел ночью на 367 км этой же автодороги. Благодаря имеющемуся в арсенале сотрудников МЧС оборудованию и снаряжению замерзшие автомобили и их водители были отогреты и благополучно продолжили свой путь.
Напомним, что передвижные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения при низких температурных условиях и по первому звонку выезжают на помощь автомобилистам. С наступлением холодов помощь автовладельцам мобильными пунктами оказывалась уже 11 раз.