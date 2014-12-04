Мобильные пункты МЧС отогрели двух замерзших на трассе водителей

Аналогичный случай с автомобилем BMW произошел ночью на 367 км этой же автодороги. Благодаря имеющемуся в арсенале сотрудников МЧС оборудованию и снаряжению замерзшие автомобили и их водители были отогреты и благополучно продолжили свой путь.