«Маршрутка» не пропустила женщину на пешеходном переходе

В среду, 3 декабря, на перекрестке улиц Пермякова и Широтной маршрутным такси Peugeot на пешеходном переходе была сбита 37-летняя женщина, водитель «маршрутки» не пропустил пешехода, поворачивая на перекрестке.

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