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«Маршрутка» не пропустила женщину на пешеходном переходе

4 декабря 2014, 11:00
В среду, 3 декабря, на перекрестке улиц Пермякова и Широтной маршрутным такси Peugeot на пешеходном переходе была сбита 37-летняя женщина, водитель «маршрутки» не пропустил пешехода, поворачивая на перекрестке.

В среду, 3 декабря, на перекрестке улиц Пермякова и Широтной маршрутным такси Peugeot на пешеходном переходе была сбита 37-летняя женщина, водитель «маршрутки» не пропустил пешехода, поворачивая на перекрестке.

Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и ушибы, сообщили в ГИБДД Тюменской области. Также вчера во дворе дома по улице Олимпийской автомобиль Kia, двигаясь задним ходом, сбил 27-летнюю девушку. Пострадавшая получила ушибы.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 8 ДТП, в них пострадали 9 человек.

#Новости#Пешеходы#Автомобили#Происшествия#Маршрутки#Транспорт#Маша#Общество
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