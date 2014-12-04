«Маршрутка» не пропустила женщину на пешеходном переходе

В среду, 3 декабря, на перекрестке улиц Пермякова и Широтной маршрутным такси Peugeot на пешеходном переходе была сбита 37-летняя женщина, водитель «маршрутки» не пропустил пешехода, поворачивая на перекрестке.
Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и ушибы, сообщили в ГИБДД Тюменской области. Также вчера во дворе дома по улице Олимпийской автомобиль Kia, двигаясь задним ходом, сбил 27-летнюю девушку. Пострадавшая получила ушибы.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 8 ДТП, в них пострадали 9 человек.