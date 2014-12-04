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К новогодним праздникам запустили дополнительные поезда

4 декабря 2014, 12:21
В период Новогодних праздников и Рождественских каникул на Свердловской магистрали назначаются дополнительные поезда дальнего следования. Один из них проходит через Тюмень.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, в период с 28 декабря 2014 года по 15 января 2015 года поезд № 342/341 сообщением Екатеринбург — Нижневартовск вместо 1 раза в 4 дня будет курсировать через день. Отправление из Екатеринбурга в 19:08, прибытие в Нижневартовск в 20:18. Отправление из Нижневартовска в 05:30, прибытие в Екатеринбург в 07:24.

Продажа проездных документов на новогодние праздники и дополнительные поезда уже открыта. Информацию о расписании движения поездов, о наличии и стоимости билетов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Фото: novostey.com

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