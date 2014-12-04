К новогодним праздникам запустили дополнительные поезда

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, в период с 28 декабря 2014 года по 15 января 2015 года поезд № 342/341 сообщением Екатеринбург — Нижневартовск вместо 1 раза в 4 дня будет курсировать через день. Отправление из Екатеринбурга в 19:08, прибытие в Нижневартовск в 20:18. Отправление из Нижневартовска в 05:30, прибытие в Екатеринбург в 07:24.