Выиграй билет на Владимира Кузьмина

Ответы присылайте на электронную почту [email protected] с заголовком «Кузьмин», в письме укажите имя и фамилию, ник на форуме, номер телефона. Ответы без номера телефона в розыгрыше участвовать не будут. Присылайте свои варианты на почту до 10 утра 4 декабря.