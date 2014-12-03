Выиграй билет на Владимира Кузьмина

Владимир Кузьмин — легендарный исполнитель современного рок-н-ролла, музыкант, посвятивший 25 лет своей жизни сцене. Талантливый композитор и певец, один из лучших гитаристов страны, по праву обладающий званием Народный артист России.
Творческая карьера Владимира начиналась с сотрудничества с разнообразными вокально-инструментальными ансамблями. ВИА «НАДЕЖДА», «Самоцветы», «Карнавал», это группы, в которых оттачивал свое мастерство молодой исполнитель.
Пиком популярности исполнителя считается 1986 год, когда Кузьмин начал выступать с Аллой Пугачевой на одной сцене. «Звездный» дуэт принес молодому исполнителю огромную популярность.
В 90-е годы исполнитель создает звукозаписывающую студию. Он переиздает все старые альбомы, записывает сборники. В результате напряженной работы были записаны новые хиты и ремиксы старых песен. У Кузьмина ежегодно выпускается по одному альбому.
Владимир — разноплановый музыкант, он активно экспериментирует с электронной музыкой, записывает танцевальные ремиксы, пишет песни. Поклонники платят огромной любовью и признанием творчества. Его песни занимают первые строчки хит-парадов.
Конкурс
Угадайте, строчки из каких песен Владимира Кузьмина зашифрованы в картинках ниже, и у вас появится шанс выиграть билет на двоих на концерт этого исполнителя.
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Ответы присылайте на электронную почту [email protected] с заголовком «Кузьмин», в письме укажите имя и фамилию, ник на форуме, номер телефона. Ответы без номера телефона в розыгрыше участвовать не будут. Присылайте свои варианты на почту до 10 утра 4 декабря.
Концерт состоится 4 декабря в баварском клубном ресторане «Максимилианс», сбор гостей в 20:00.
Билеты: 1200, 1700, 2200 и 2700 рублей. VIP — 3500 рублей. Внимание! В день концерта цена билета может измениться.