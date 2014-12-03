nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выиграй билет на Владимира Кузьмина

3 декабря 2014, 17:55
Известный российский певец и композитор Владимир Кузьмин 4 декабря выступит в клубном ресторане «Максимилианс». Посетители нашего сайта могут попасть на концерт бесплатно — нужно лишь ответить на несложные вопросы.
Сюжет
Тюмень

Владимир Кузьмин — легендарный исполнитель современного рок-н-ролла, музыкант, посвятивший 25 лет своей жизни сцене. Талантливый композитор и певец, один из лучших гитаристов страны, по праву обладающий званием Народный артист России.

Творческая карьера Владимира начиналась с сотрудничества с разнообразными вокально-инструментальными ансамблями. ВИА «НАДЕЖДА», «Самоцветы», «Карнавал», это группы, в которых оттачивал свое мастерство молодой исполнитель.

Пиком популярности исполнителя считается 1986 год, когда Кузьмин начал выступать с Аллой Пугачевой на одной сцене. «Звездный» дуэт принес молодому исполнителю огромную популярность.

В 90-е годы исполнитель создает звукозаписывающую студию. Он переиздает все старые альбомы, записывает сборники. В результате напряженной работы были записаны новые хиты и ремиксы старых песен. У Кузьмина ежегодно выпускается по одному альбому.

Владимир — разноплановый музыкант, он активно экспериментирует с электронной музыкой, записывает танцевальные ремиксы, пишет песни. Поклонники платят огромной любовью и признанием творчества. Его песни занимают первые строчки хит-парадов.

Конкурс

Угадайте, строчки из каких песен Владимира Кузьмина зашифрованы в картинках ниже, и у вас появится шанс выиграть билет на двоих на концерт этого исполнителя.

1.

2.

3.

Ответы присылайте на электронную почту [email protected] с заголовком «Кузьмин», в письме укажите имя и фамилию, ник на форуме, номер телефона. Ответы без номера телефона в розыгрыше участвовать не будут. Присылайте свои варианты на почту до 10 утра 4 декабря.

Концерт состоится 4 декабря в баварском клубном ресторане «Максимилианс», сбор гостей в 20:00.

Билеты: 1200, 1700, 2200 и 2700 рублей. VIP — 3500 рублей. Внимание! В день концерта цена билета может измениться.

#Новости#Музыка#Максимилианс#Конкурсы#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25