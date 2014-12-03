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Вора-сладкоежку нашли спустя два года по «пальчикам»

3 декабря 2014, 15:11
В Тюмени благодаря АДИС «Папилон» раскрыто преступление, совершенное более двух лет назад. Недавно поступившие в полицию отпечатки пальцев совпали со следами, оставленными вором, который в 2012 году украл из школьной столовой шесть коробок конфет и кондитерских изделий.
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Тюмень

В Тюмени благодаря АДИС «Папилон» раскрыто преступление, совершенное более двух лет назад. Недавно поступившие в полицию отпечатки пальцев совпали со следами, оставленными вором, который в 2012 году украл из школьной столовой шесть коробок конфет и кондитерских изделий.

Кража из школьной столовой была совершена 13 февраля 2012 года. Тогда неизвестный сломал входную пластиковую дверь и забрал шесть коробок конфет и кондитерских изделий.

«На тот момент в базе данных не нашлось совпадения по изъятым с места совершения преступления отпечаткам пальцев. Однако дактилокарты продолжали храниться для того, чтобы в дальнейшем их использовать. На днях из экспертно-криминалистического центра поступил ответ о том, что отпечатки пальцев, которые недавно поступили, совпадают с теми, которые были изъяты в 2012 году», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

Накануне сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего подозреваемого. Тюменец сознался в совершении преступления и рассказал, что в тот день просто проходил мимо школы и увидел, что можно туда забраться. Молодой человек взял единственное, что показалось ему ценным. Он вынес сначала три коробки за забор, а потом вернулся за оставшимися. Вызвав такси, он увез все похищенное домой. Часть сладостей парень съел сам, остальное раздал друзьям. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ.

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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