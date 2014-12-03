Вора-сладкоежку нашли спустя два года по «пальчикам»

«На тот момент в базе данных не нашлось совпадения по изъятым с места совершения преступления отпечаткам пальцев. Однако дактилокарты продолжали храниться для того, чтобы в дальнейшем их использовать. На днях из экспертно-криминалистического центра поступил ответ о том, что отпечатки пальцев, которые недавно поступили, совпадают с теми, которые были изъяты в 2012 году», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.