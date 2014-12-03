В Тюмень идет аномально холодная погода

Помимо этого, холодная погода может способствовать увеличению числа пожаров, особенно в частном жилом секторе и в районах сельской местности, связанных с более продолжительным использованием обогревательных устройств, в том числе кустарного производства, нарушением правил устройства и эксплуатации печного отопления, использованием для обогрева помещений газового оборудования. Также причинами возгорания могут стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил монтажа и эксплуатации электропроводки. Будьте осторожны при обращении с огнем, не оставляйте без присмотра включенные электрообогреватели и топящиеся печи, следите за их исправностью.