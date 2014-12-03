В Тюмень идет аномально холодная погода

В связи с похолоданием и сложными погодными условиями, особое внимание нужно уделить правилам поведения в морозы. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области рекомендуют одеваться теплее. При сильных морозах, по возможности оставаться дома, особенно это касается малолетних детей и пожилых людей. кроме того, в сильные морозы высок риск обморожений. В этом случае нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где могут оказать квалифицированную помощь.
Помимо этого, холодная погода может способствовать увеличению числа пожаров, особенно в частном жилом секторе и в районах сельской местности, связанных с более продолжительным использованием обогревательных устройств, в том числе кустарного производства, нарушением правил устройства и эксплуатации печного отопления, использованием для обогрева помещений газового оборудования. Также причинами возгорания могут стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил монтажа и эксплуатации электропроводки. Будьте осторожны при обращении с огнем, не оставляйте без присмотра включенные электрообогреватели и топящиеся печи, следите за их исправностью.
Автомобилистам, по возможности, следует воздержаться от дальних поездок, при необходимости перемещений на большие расстояния обязательно возьмите с собой сотовый телефон с полной заряженной батареей, предупредите родных, сообщите о том, куда вы собираетесь, и сколько времени займёт дорога. При передвижении по скользким автодорогам соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
Фото: qotd-answers.livejournal.com