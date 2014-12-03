Увеличили возраст участников программы «Земский доктор»

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, 331 врач уже получил выплату в 1 млн рублей. На село охотно едут терапевты, педиатры, отдельные узкие специалисты. Пик активности работы программы выпал на 2012 год, тогда на село переехали 214 врачей. В 2013 году такое желание выразили 117 врачей, а в этом году — пока только девять.