nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Увеличили возраст участников программы «Земский доктор»

3 декабря 2014, 10:50
Владимир Путин подписал закон, позволяющий врачам в возрасте до 45 лет получать «подъемные» в размере 1 миллиона рублей при переезде на работу в сельскую местность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сюжет
Тюмень

Таким образом, повышена возрастная планка медиков-получателей финансовой поддержки, ведь ранее в этой программе могли участвовать только врачи в возрасте до 35 лет.

Еще одним обязательным условием является наличие у участника программы высшего медицинского образования. Об этом пишет «Российская газета».

Также в пресс-службе уточнили, что президент подписал поправки в федеральный закон о порядке финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за счет предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, 331 врач уже получил выплату в 1 млн рублей. На село охотно едут терапевты, педиатры, отдельные узкие специалисты. Пик активности работы программы выпал на 2012 год, тогда на село переехали 214 врачей. В 2013 году такое желание выразили 117 врачей, а в этом году — пока только девять.

Всего же число врачей, работающих в номерных областных больницах (ОБ№ № 3- 24), городской поликлинике Тобольска, стоматологических поликлиниках Ишима и Тобольска около 1503 (с учетом лиц, находящихся в декретном отпуске — 1600). Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Фото: vk.com

#Новости#Земский доктор#Врачи#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25