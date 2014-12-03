Увеличили возраст участников программы «Земский доктор»

Таким образом, повышена возрастная планка медиков-получателей финансовой поддержки, ведь ранее в этой программе могли участвовать только врачи в возрасте до 35 лет.
Еще одним обязательным условием является наличие у участника программы высшего медицинского образования. Об этом пишет «Российская газета».
Также в пресс-службе уточнили, что президент подписал поправки в федеральный закон о порядке финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за счет предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ.
Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, 331 врач уже получил выплату в 1 млн рублей. На село охотно едут терапевты, педиатры, отдельные узкие специалисты. Пик активности работы программы выпал на 2012 год, тогда на село переехали 214 врачей. В 2013 году такое желание выразили 117 врачей, а в этом году — пока только девять.
Всего же число врачей, работающих в номерных областных больницах (ОБ№ № 3- 24), городской поликлинике Тобольска, стоматологических поликлиниках Ишима и Тобольска около 1503 (с учетом лиц, находящихся в декретном отпуске — 1600). Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
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