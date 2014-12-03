Расследование жесточайшего убийства на ул. Самарцева завершено

Он рассказал следователям о том, что в тот день принес девушке заказанную пиццу и решил ограбить хозяйку квартиры. Молодой человек ушел, но вскоре снова постучался в дверь, якобы, чтобы сверить сумму оплаты за доставленный им заказ. Девушка пустила курьера в квартиру.