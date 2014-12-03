Расследование жесточайшего убийства на ул. Самарцева завершено

Напомним, тело 26-летней девушки с множественными колото-резанными ранениями грудной клетки, живота и шеи было обнаружено днем 21 апреля в квартире дома по улице Самарцева. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), и вскоре подозреваемый был задержан. Злоумышленником оказался 22-летний тюменец, работающий в службе доставки пиццы.
Он рассказал следователям о том, что в тот день принес девушке заказанную пиццу и решил ограбить хозяйку квартиры. Молодой человек ушел, но вскоре снова постучался в дверь, якобы, чтобы сверить сумму оплаты за доставленный им заказ. Девушка пустила курьера в квартиру.
«Молодой человек достал нож и, угрожая применить насилие, потребовал у девушки деньги и ценное имущество. Получив желаемое — золотые кольца и деньги — он, опасаясь, что потерпевшая сообщит о случившемся в правоохранительные органы, нанес ей не менее сорока ударов ножом. От полученных ран девушка скончалась на месте», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Отметим, что у убитой девушки остались трое маленьких детей, младшему из которых нет и года.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.