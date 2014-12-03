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Расследование жесточайшего убийства на ул. Самарцева завершено

3 декабря 2014, 14:16
В Тюмени завершено расследование жесточайшего убийства, произошедшего весной текущего года на улице Самарцева. Напомним, курьер доставил в квартиру девушке пиццу, а после вернулся, ограбил и зарезал ножом. 22-летнему тюменцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст.162 (разбой, совершенный с применением оружия), п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).
Сюжет
Тюмень

Напомним, тело 26-летней девушки с множественными колото-резанными ранениями грудной клетки, живота и шеи было обнаружено днем 21 апреля в квартире дома по улице Самарцева. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), и вскоре подозреваемый был задержан. Злоумышленником оказался 22-летний тюменец, работающий в службе доставки пиццы.

Он рассказал следователям о том, что в тот день принес девушке заказанную пиццу и решил ограбить хозяйку квартиры. Молодой человек ушел, но вскоре снова постучался в дверь, якобы, чтобы сверить сумму оплаты за доставленный им заказ. Девушка пустила курьера в квартиру.

«Молодой человек достал нож и, угрожая применить насилие, потребовал у девушки деньги и ценное имущество. Получив желаемое — золотые кольца и деньги — он, опасаясь, что потерпевшая сообщит о случившемся в правоохранительные органы, нанес ей не менее сорока ударов ножом. От полученных ран девушка скончалась на месте», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Отметим, что у убитой девушки остались трое маленьких детей, младшему из которых нет и года.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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