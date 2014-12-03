Работать разрешат только по специальности

В ТК появится отдельная статья 195.2, описывающая применение работодателями профстандартов. С 2016 года они станут обязательными для государственных внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений и организаций. А уже с 2020 года применять профстандарты будут обязаны все работодатели.
Законопроект концептуально поддержали государственно-правовое управление президента, ФНПР и РСПП. Однако РСПП предложил учитывать «значимые при оценке профпригодности» личностные характеристики работника.
По словам чиновников Минтруда, Минюст уже зарегистрировал 199 профстандартов, к концу года их должно стать 350.
Так, летом были утверждены стандарты «корреспондент СМИ» и «редактор СМИ». Последние делятся на два типа. Одни должны заниматься «работой над содержанием публикаций», у них должен быть опыт «не менее шести месяцев работы корреспондентом» и степень бакалавра «в области СМИ». Второй тип должен заниматься «организацией работы» редакции и иметь трехлетний опыт репортерской или редакторской работы.
Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев заявил изданию, что последние пять-шесть лет почти не берет в редакцию людей с журналистским образованием. Он надеется, что норма изменится до вступления в силу: «Почему государство должно решать, кто должен писать, что писать и как писать?».
В 2005 году портал Superjob выяснил, что около 55 процентов пользователей работали не по специальности. Глава сервиса Алексей Захаров отмечает, что в определенных областях и так есть жесткие требования: «Ты не можешь стать врачом или летчиком, если у тебя нет соответствующего диплома. Что касается госслужбы — у нас был министр обороны без военного образования, но убрали его не за это» (Анатолий Сердюков, министр обороны с февраля 2007 года по ноябрь 2012 года).
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