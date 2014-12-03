Работать разрешат только по специальности

В 2005 году портал Superjob выяснил, что около 55 процентов пользователей работали не по специальности. Глава сервиса Алексей Захаров отмечает, что в определенных областях и так есть жесткие требования: «Ты не можешь стать врачом или летчиком, если у тебя нет соответствующего диплома. Что касается госслужбы — у нас был министр обороны без военного образования, но убрали его не за это» (Анатолий Сердюков, министр обороны с февраля 2007 года по ноябрь 2012 года).