Наденьте шлем и попадите в Тобольский Кремль

Сегодня в музее открывается выставка «Виртуальная реальность Тобольского Кремля». Проект представляют Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Уральский институт музейных проектов и студия интерактивных решений «5 измерение».
Кто не мечтал осмотреть достопримечательности другого города, не покидая пределов своего? В наши дни это уже не научная фантастика. Виртуальная реальность стирает границы.
Желаете посетить Тобольский кремль? Легко! Шлем виртуальной реальности позволяет посетителю пройтись по территории Тобольского кремля, услышать звон колоколов. А при помощи планшетного компьютера и специализированной программы возможна демонстрация трёхмерных моделей построек кремля.
Посетителям представят и другие современные технологические разработки, позволяющие ознакомиться с документальной видео хроникой, аудиозаписями, цифровыми копиями картин, книг, фотографий, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Но не все на этой выставке виртуально, есть настоящее: незабываемые впечатления и возможность создать на память фотоснимок с логотипом и краткой информацией о музее-заповеднике.
Выставка будет работать до 15 января в музее изобразительных искусств по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.
Музей изобразительных искусств
Часы работы: 10:00—18:00
Выходной: понедельник