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Наденьте шлем и попадите в Тобольский Кремль

3 декабря 2014, 15:45
В тюменском кинотеатре горожане могут побывать в музеях Ватикана, а вот музей изобразительных искусств (Орджоникидзе, 47) предлагает перенестись не на столь далекое расстояние — в Тобольский кремль.
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Тюмень

Сегодня в музее открывается выставка «Виртуальная реальность Тобольского Кремля». Проект представляют Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Уральский институт музейных проектов и студия интерактивных решений «5 измерение».

Кто не мечтал осмотреть достопримечательности другого города, не покидая пределов своего? В наши дни это уже не научная фантастика. Виртуальная реальность стирает границы.

Желаете посетить Тобольский кремль? Легко! Шлем виртуальной реальности позволяет посетителю пройтись по территории Тобольского кремля, услышать звон колоколов. А при помощи планшетного компьютера и специализированной программы возможна демонстрация трёхмерных моделей построек кремля.

Посетителям представят и другие современные технологические разработки, позволяющие ознакомиться с документальной видео хроникой, аудиозаписями, цифровыми копиями картин, книг, фотографий, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Но не все на этой выставке виртуально, есть настоящее: незабываемые впечатления и возможность создать на память фотоснимок с логотипом и краткой информацией о музее-заповеднике.

Выставка будет работать до 15 января в музее изобразительных искусств по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.

Музей изобразительных искусств

Часы работы: 10:00—18:00

Выходной: понедельник

#Новости#Музеи#Выставки#Тюмень#Ирина#Культура
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