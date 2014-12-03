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Любовь Успенская покажет тюменцам «Настоящую любовь»

3 декабря 2014, 11:27
Харизматичная и яркая Любовь Успенская выступит на сцене Тюменской филармонии 5 декабря с программой «Настоящая любовь».
Сюжет
Тюмень

Блистательная певица, обладательница приятного низкого голоса и мощной горячей энергетики Любовь способна «зажечь» и раскачать любой зал. Искренние песни, передающие настоящие чувства и переживания, отражающие любовь, личное развитие и стремление к счастью, оказываются очень близки и понятны многим людям.

Наверное, в этом и кроется секрет притягательности и огромной популярности певицы.

В программе «Настоящая Любовь» вы снова услышите свои любимые песни настоящего и прошлого — «Горький шоколад», «Карусель», «Пропадаю я» и прочие композиции в живом исполнении певицы.

Заказ билетов 48-48-92, 74-28-27, бронирование www.margarita-art.ru.ъ

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