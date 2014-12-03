Любовь Успенская покажет тюменцам «Настоящую любовь»

Блистательная певица, обладательница приятного низкого голоса и мощной горячей энергетики Любовь способна «зажечь» и раскачать любой зал. Искренние песни, передающие настоящие чувства и переживания, отражающие любовь, личное развитие и стремление к счастью, оказываются очень близки и понятны многим людям.