Лесничий позволил бизнесмену рубить деревья за взятку

По версии следствия, летом 2014 года на территории поселка Ключи Нижнетавдинского района подозреваемый, используя свое служебное положение, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 190 тысяч рублей в обмен на возможность беспрепятственной вырубки леса на территории Ключевского участка.
В настоящее время следствием проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что на днях прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего работника еще одного филиала Тюменской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов — Ялуторовского. 30-летний Сергей Софронов обвиняется в мошенничестве и незаконной рубке лесных насаждений.
В августе 2014 года Софронов решил нажиться на незаконной рубке леса. Он самовольно увеличил границы лесосеки, предоставленной одному из лесозаготовителей, после чего предложил этому заготовителю вырубить лес в большем объеме, и заплатить за это 50 тысяч рублей. При этом Софронов заверил, что действует законно. Лесоруб в несколько приемов передал инженеру деньги и вырубил на 15 сосен больше, чем было предусмотрено в разрешительной документации. Размер ущерба, причиненного природе, составил около 150 тысяч рублей.