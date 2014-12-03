nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Лесничий позволил бизнесмену рубить деревья за взятку

3 декабря 2014, 10:22
Возбуждено уголовное дело в отношении участкового лесничего Нижнетавдинского филиала Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов. Он подозревается по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, летом 2014 года на территории поселка Ключи Нижнетавдинского района подозреваемый, используя свое служебное положение, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 190 тысяч рублей в обмен на возможность беспрепятственной вырубки леса на территории Ключевского участка.

В настоящее время следствием проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что на днях прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего работника еще одного филиала Тюменской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов — Ялуторовского. 30-летний Сергей Софронов обвиняется в мошенничестве и незаконной рубке лесных насаждений.

В августе 2014 года Софронов решил нажиться на незаконной рубке леса. Он самовольно увеличил границы лесосеки, предоставленной одному из лесозаготовителей, после чего предложил этому заготовителю вырубить лес в большем объеме, и заплатить за это 50 тысяч рублей. При этом Софронов заверил, что действует законно. Лесоруб в несколько приемов передал инженеру деньги и вырубил на 15 сосен больше, чем было предусмотрено в разрешительной документации. Размер ущерба, причиненного природе, составил около 150 тысяч рублей.

#Новости#Взятки#Лес#Тюменская область#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25