Лесничий позволил бизнесмену рубить деревья за взятку

В августе 2014 года Софронов решил нажиться на незаконной рубке леса. Он самовольно увеличил границы лесосеки, предоставленной одному из лесозаготовителей, после чего предложил этому заготовителю вырубить лес в большем объеме, и заплатить за это 50 тысяч рублей. При этом Софронов заверил, что действует законно. Лесоруб в несколько приемов передал инженеру деньги и вырубил на 15 сосен больше, чем было предусмотрено в разрешительной документации. Размер ущерба, причиненного природе, составил около 150 тысяч рублей.